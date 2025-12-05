Sopić o nadolazećim utakmicama Osijeka: ‘Ja sad da vama kažem istinu, bilo bi jedno 8000 naslova’

Podijeli :

NK Osijek

Željko Sopić najavio je utakmicu Osijeka i Istre.

Nogometaši Osijeka nisu dobro ušli u aktualnu sezonu. Sastav s Opus Arene trenutno drži predzadnje, deveto mjesto prvenstvne ljestvice s 12 bodova, koliko ima i deseti Vukovar.

Zadnju ligašku pobjedu ostvarili su 28. rujna na gostovanju kod Gorice. U međuvremenu je Simon Rožman postao bivši, a klupu Osijeka preuzeo je Željko Sopić koji još uvijek čeka na prvu pobjedu. Do slavlja će pokušati doći u 16. kolu na domaćem terenu protiv raspoložene Istre, a Sopić je na konferenciji za medije najavio tu utakmicu:

“Danas ćemo trenirati, dečki su jučer odradili samo laganu regeneraciju. Igrali smo 120 minuta, proveli četiri sata u autobusu… ali što je, tu je. Igrača ćemo imati dovoljno, vjerovali ili ne. Jurišić je zadobio udarac čeka da oteklina popusti, dok se Guedes i Babec osjećaju sve bolje”, rekao je strateg Osijeka koji je nakon poraza u osmini finala Kupa protiv Varaždina fokusiran na igrače koji se vraćaju u pogon:

“Vraćaju nam se Jelenić i Mikolčić. Jelenić sigurno, Mikolčić možda. I to je otprilike to. Tu su i mladi iz naše škole koji uskaču na treninzima. Nema se tu što dodatno filozofirati – stanje je kakvo je. Idemo dignute glave po tri boda koja su nam trenutno prijeko potrebna.”

Osvrnuo se na posljedice koje je izazvalo ispadanje iz Kupa:

“Naravno da bih se i ja osobno puno bolje osjećao da smo prošli, ali je trenutno veći problem pretrčanih 16 -17 kilometara i ono što je moralo ostaviti traga na dečkima. Mislim da će biti najvažnije obaviti razgovor s igračima tko će biti spreman za igru, a tko ne. Nastupit će samo zdravi i spremni, to je važnije od bilo čega.”

Pred Osijekom je sada pet vezanih utakmica na domaćem terenu, no Sopić tome ne pridaje preveliku pažnju:

“Ja sad da vama kažem istinu, onda bi bilo jedno 8000 naslova: Željko Sopić ovo, Željko Sopić ono. Pa razliku na terenu rade igrači. Ne rade je ni infrastruktura, niti ime kluba. Ovako, najiskrenije. Znamo koje igrače imamo i na koga možemo računati. Mislim da će to biti dobra prilika svima da pokažu koliko im je stalo do ovoga kluba i koliko shvaćaju sve skupa, od mene prvoga, do svakoga igrača i svih ostalih. Situacija nije bajna, ali se na muci poznaju junaci. Idemo u boj s onim što imamo. Još jednom ću reći, alibija nema. Istrčimo na teren i damo sve od sebe, uzeli ili ne ta tri boda, ako je protivnik bolji – prvi ću mu stisnuti ruku.”