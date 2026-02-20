Sopić o mogućem otkazu: ‘Hoću li tu biti ja ili Pero Perić, nebitno je’

Podijeli :

NK Osijek

Posljednjeplasirani Osijek u subotu od 17:15 igra u gostima protiv sedme Lokomotive u 23. kolu SuperSport HNL-a.

Trener Željko Sopić najavio je utakmicu svjestan trenutne situacije u momčadi, ali bez brige za svoju poziciju. Susret će se igrati na stadionu u Maksimiru, a Sopić očekuje da travnjak neće biti u najboljem stanju.

“U fazi smo u kojoj nas svaka greška kažnjava. Najbolji plan za izlazak iz krize je utakmica na Maksimiru, postaviti se od prve minute s jasnim ciljem osvajanja bodova. To je jedini plan za izlazak iz ove situacije”, rekao je u uvodu pa dodao:

“Presudna će biti energija s kojom će se ući u utakmicu, odnosno to tko će imati više raspoloženih igrača. Koncentracija mora biti na visokoj razini. Za nas je pogubno gledati drugu ekipu, mi moramo pomesti pred svojim vratima. Moramo imati ekipu koja je svjesna rezultatskog deficita koji imamo i koja će se baciti na glavu, a onda rezultat neće izostati.”

Kako do bodova?

“Nogomet je igra u kojoj pobjeđuje onaj koji napravi manje grešaka. Znamo koji smo na ljestvici i moramo učiniti sve da se u Maksimiru postavimo hrabro. Moramo biti direktniji u zadnjoj trećini i od starta pokazati da smo došli po bod ili sva tri. Važno će biti da ne radimo greške na terenu koji neće biti dobar, jer je Dinamo nedavno igrao, a kiša pada u Zagrebu.

“Akcije moramo završavati udarcima. Nogomet je jednostavan, bez toga ne možeš računati na golove ili rezultat. Smušeni smo u tim situacijama, razgovarao sam s dečkima. Moramo biti na visini zadatka da pokušamo uzeti sva tri boda. Ne radi mene, igrača ili kluba, nego radi grada i svih koji navijaju za Osijek. Za sve koji ostavljaju zadnje komadiće plaće da bi dolazili na utakmice. Zaslužuju više prvenstveno od mene, a onda i od igrača.”

O svom statusu

“Straha nema ni najmanje. Da je situacija dobra, nije dobra. S druge strane, bio sam puno puta u ovim situacijama i svaki sam put uspio izaći iz njih. Neće biti lako, to je maraton. Ali i kad izađemo iz te situacije, to neće biti gotovo. Ovo je proces. Treba vjerovati u igru. Hoće li tu biti Sopić ili Pero Perić, nebitno je. Klub mora zadržati mir, a mi se moramo koncentrirati na teren i na to kako biti bolji.”

“Dva boda smo iza Vukovara. Moramo gledati sebe, biti pozitivni, gurati dalje i vjerovati u to što radimo i rezultat neće izostati.”