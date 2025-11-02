Sopić: Nismo zabili gol pa je bod dobar, kulisa na Poljudu je gušt za svakog igrača

Podijeli :

Ronald Gorsic CROPIX via Guliver Image

Osijek i Varaždin odigrali su neriješeno 0:0 na osječkoj Opus Areni u susretu 12. kola SuperSport HNL-a. Utakmica je bila posebna jer je označila debi Željka Sopića na klupi Osijeka.

Domaćin je tijekom većeg dijela susreta imao više posjeda i pokušavao pronaći put do gola, no Varaždin je odigrao disciplinirano i čvrsto u obrani, ne dopuštajući veće prilike.

Osječani su ovim bodom napustili posljednje mjesto na ljestvici, iako su bodovno izjednačeni s Vukovarom, koji ima slabiju gol-razliku. Varaždin je, pak, zadržao visoku poziciju na tablici te se sada nalazi na četvrtom mjestu, s bodom manje od Slaven Belupa.

Za Sopića i njegovu momčad remi predstavlja skroman, ali pozitivan početak nove trenerske ere, dok Varaždin nastavlja niz solidnih rezultata u gornjem dijelu prvenstva.

Nakon utakmice Sopić je rekao: “Dečki su dali sve od sebe. Lakše je igrati defenzivno nego pokušavati na čvrsti blok proći. Igrao sam puno ovakvih utakmica. Kad ima ovakav tijek, uvijek se otvaraju pukotine i kontre. Nismo zabili gol pa je bod dobar. Promijenili smo sistem, dečki se privikavaju. Može i mora biti bolje, vjerujem da ćemo se dići.”

Osijeku slijedi gostovanje kod Hajduka: “Rano je pričati. Treba vidjeti koji su igrači zdravi, koji nisu. Vratit će se Hasić nakon suspenzije zbog žutih kartona. Idete na Poljud, pred lijepu kulisu, to je gušt za svakog igrača. Postavit ćemo se hrabro od prve minute. Vidjet ćemo kamo će nas to dovesti.”