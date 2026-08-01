VIDEO / Sopić za SK: Nerviram se zbog Dinama, Hajduka i Varaždina… Dokle više? Na temu Dinama citirat ću Jurčića

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Hrvatski trener Željko Sopić s litvanskim je Kauno Žalgirisom izveo pravo malo čudo i uveo ga u treće pretkolo Lige prvaka na okršaj s Dinamom. Za Sopića to znači povratak kući, u dom kluba za koji navija od malih nogu.

“Kad nešto voliš od djetinjstva, nema potrebe neke stvari skrivati. Ovaj put smo na suprotnim stranama, ali to ništa ne znači”, rekao je Sopić u razgovoru za Sport Klub s našim Denisom Draganovićem.

Izjava je to koja s jedne strane potvrđuje Sopićevu privrženost Dinamu kao navijača i rođenog Zagrepčanina, ali i koja šalje jasnu poruku da će u narednih 180 minuta Sopić tretirati Dinamo kao i bilo kojeg drugog suparnika.

Pritisak je na Dinamu?

“Ako ste sportaš, pritisak si sami stvarate. Igrate kvalifikacije za Ligu prvaka. Svjestan sam da smo imali nešto lakše protivnike, ali naš koeficijent je manji od suparnika koje smo prošli. Klaksvik u prvom i drugom pretkolu sedam godina nije izgubio utakmicu doma. Jako nezgodno za igrati.”

Kakva je litvanska liga, bit će uzbudljiva utrka za prvaka?

“Bit će zanimljivo. Prije nego što sam došao, klub je imao negativan niz od devet utakmica bez pobjeda. Liga je teška, pogotovo sad jer igramo Europu. Utakmice su svaka tri dana. Sad nam se dogodila situacija kao Dinamu i Rijeci, da jedna momčad igra Ligu prvaka utorkom, a druga četvrtak pa se utakmica s najvećim rivalom Žalgirisom iz Vilniusa odgodila. Ja vjerujem u svoje dečke i u naslov prvaka.”

Sopić je dodao i ovo:

“Konačno su se u ligi probudili i shvatili da je zatvaranje prijelaznog roka 15. srpnja, najblaže rečeno, za no comment. Ne znam kako to objasniti. Švedska, danska, norveška liga igraju isto kao mi, a rok im je otvoren do 15.8. ili 1.9.”

Doveli ste Krekovića i Fiolića, nije lako “ubosti” pravog igrača u ovo doba?

“Sve je kako treba biti. Doveli smo Kastratija, a dobio sam zeleno svjetlo od kluba da mogu dovesti još trojicu igrača.”

Kakav je život u Kaunasu?

“Naravno da je to košarkaški grad. Košarku pratim puno više od glazbe, sad su doveli jednog igrača za bolesne cifre… Proračun je 27 milijuna eura, dvorana prima 15.000 gledatelja i ne možeš dobiti kartu… Što se nas tiče, plasirali smo se u minimalno Konferencijsku ligu, ali ljudi koji me poznaju znaju da imamo i veće ambicije. Je li to realno, vrijeme će pokazati.”

Kakav vam je Dinamo?

“Citirat ću Kruna Jurčića za Španjolce kad su igrali protiv Zelenortske Republike. Ovo je početak sezone. Dinamo ima puno utakmica. Biti odmah u startu na tako visokom nivou nije jednostavno. Došli su neki novi igrači, neki su se vratili sa Svjetskog prvenstva… Pritisak je velik. Znamo kako se puni budžet, Europom. Nije jednostavno. Uspjeli su preživjeti Thun. Kako bi bilo da stoper nije dobio crveni karton, ne znam. Nervoza je bila na najjače. Nismo bili favoriti, dobar ždrijeb. Ali to su bolje momčadi od nas po Uefinom statusu.”

Sopić nam je otkrio da je vrlo strastveno pratio nastupe hrvatskih klubova u Europi.

“Baš sam pričao s Goranom Roceom iz Hajduka. Nerviram se zbog Dinama, Hajduka, sebe, Varaždina, dokle više? Najvažnije je da je Dinamo prošao, a žao mi je Hajduka i Varaždina. Kad trebamo prezentirati naš nogomet u Europi, nismo spremni.”