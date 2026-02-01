Sopić: Nema nikakvog slučaja s Malenicom, to je bila moja odluka

U 20. kolu SuperSport HNL-a Osijek je na Opus Areni pobijedio Rijeku 1:0.
“Novi je osjećaj. Dugo nismo slavili, na Opus Areni čak 141 dan. Čestitam igračima, svima. Ova pobjeda nam je bila…
Danas je bio dan kad sve ostavljaš na terenu i to nam se vratilo. Nagradilo nas je, ali ovo nije naš maksimum. Rijeka je razigranija i lakše igra, a mi smo danas imali teške noge i grč. Branili smo se u niskom bloku, imali smo svoje šanse, ali na kraju se pišu samo tri boda. Doveli smo igrače koji su bili u problemima. Barišić i Matković imali su teške ozljede… Jako sam sretan.”
“Gledam samo sutrašnji trening. Nama su treninzi najbitniji. Ovo je veliki poticaj u leđa, ovaj tjedan radit ćemo s puno većim veseljem.”
Na golu nije bilo Marka Malenice, što je potaknulo nagađanja o mogućem nesporazumu sukobu unutar momčadi. Trener Željko Sopić osvrnuo se i na tu situaciju:
“Moja je odluka bila da stavim Ćurčiju. Nema tu nikakvog slučaja, tako je. Mersinaj je akumulirao umor. Otvoreno pričam sa svojim igračima.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!