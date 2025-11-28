Sopić nakon remija protiv Vukovara: ‘Ako ćemo ovu našu djecu prozivati, sram nas bilo sve zajedno’

Podijeli :

xKonradxSwieradx via Guliver

Vukovar i Osijek odigrali su 2:2 u 15. kolu SuperSport HNL-a.

Osijek je dvaput došao do prednosti pogocima Arnela Jakupovića (34.) i Naila Omerovića (55.), no Alen Jurilj je s dva gola, u 53. i 82. minuti, donio bod domaćinu. Momčad Željka Sopića bila je konkretnija i imala bolje prilike, ali je dvaput ispustila vodstvo. Osijekov trener nakon utakmice je u svom stilu komentirao remi. Vukovar i Osijek remizirali u sjajnoj utakmici i ostali izjednačeni na dnu

“Mislim da moj izraz lica govori više od tisuću riječi. Baš sam sretan večeras, baš sam sretan… Realno, mogli smo i izgubiti ovu utakmicu; dobiješ dva gola kakva dobiješ, a poslije se na ovom terenu Vukovar bolje snašao. Ne bih rekao možda da se bolje snašao, ali ponovit ću ono što sam već rekao.

Vukovar je gradio momčad za borbu za ostanak, a naša momčad je slagana za nešto drugo i jako je teško igrati ovakve utakmice”, rekao je Sopić, a onda se osvrnuo na kritike prema njegovim igračima od strane navijača nakon utakmice:

“Da, trebali smo zabiti golove, ali u nekim situacijama trebali smo biti i odlučniji, hrabriji i smireniji. Jako mi je žao naših navijača i naših ljudi, zahvaljujem im se što su došli u ovolikom broju. Nije im lako, ali nije ni meni lako. Ali, gospodo, ako mislimo da trebamo, da ne kažem koje riječi… Znamo koliko imamo ozlijeđenih igrača i na čija pleća pada sav taj teret. Ako ćemo ovu našu djecu prozivati, sram nas bilo sve zajedno.”