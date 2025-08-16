Sopić nakon poraza: To se dogodi kad treniraš na terenu u parku, svatko može gledati

Podijeli :

LUKASZ GROCHALA CYFRASPORT NEWSPIX.PL via Guliver Images

Nogometaši Widzew Lodza doživjeli su drugi ovosezonski poraz u poljskoj Ekstraklasi nakon što su u 5. kolu izgubili 1:0 na gostovanju kod Cracovije. Presudio im je pogodak Martina Mincheva u 69. minuti, kada je bugarski napadač precizno pogodio nakon povratne lopte s desne strane.

Momčad Željka Sopića tako nije uspjela nastaviti pozitivan niz i treću utakmicu u prvenstvu ostati neporažena. Ujedno se nastavio neugodan trend kada su u pitanju gostovanja – Widzew je sada na šest uzastopnih ligaških utakmica bez pobjede izvan svog stadiona. Još poraznija statistika je da je u posljednjih 12 gostovanja upisao samo jednu pobjedu, i to još u ožujku ove godine protiv Piasta (0:2). Zanimljivo, upravo je ta utakmica bila i debi Sopića na klupi Widzewa.

Ovaj novi poraz dodatno naglašava problematičan učinak ekipe u gostima, što bi mogla postati ključna točka u nastavku sezone ako žele ostati u gornjem dijelu tablice.

Sopić je dao izjavu nakon poraza od Cracovije. “Bila je to izjednačena utakmica, obje momčadi imale su prilike za pogodak. Cracovia je iskoristila svoju i pobijedila. Došli smo u Krakow po pobjedu, nisam zadovoljan kako je susret završio.

Naši prekidi nisu izgledali dobro, ali to se dogodi kad treniraš na terenu u parku i svatko te može gledati. Čestitam Cracoviji na pobjedi. Imali smo svoje prilike, ali ih nismo iskoristili. Protivnik je bio učinkovitiji i slavio”, rekao je Sopić, prenosi Express Ilustrowany.

Sopićeva ekipa nalazi se na šestom mjestu poljskog prvenstva sa sedam bodova, dok je Cracovia napredovala na drugu poziciju s deset bodova. Mauro Perković propustio je utakmicu zbog crvenog kartona kod domaćih, dok je Tonio Teklić odigrao posljednjih 20 minuta za poražene.