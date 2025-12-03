Sopić nakon ispadanja iz Kupa: ‘U nekom kulturnom svijetu ovo završi u 90 minuta’

Podijeli :

xKonradxSwieradx via Guliver

Trener Osijeka se osvrnuo na utakmicu osmine finala Kupa protiv Varaždina.

Posljednji četvrtfinalisti Hrvatskog kupa su nogometaši Varaždina koji su na domaćem terenu bili bolji od Osijeka i to s ukupnih 5-3 nakon jedanaesteraca.

Uz 1-1 završilo je 90-minutno nadmetanje u Varaždinu. Gosti su poveli pogotkom Arnela Jakupovića u 38. minuti, dok je u 58. izjednačio Tomislav Duvnjak. Mreže su mirovale tijekom produžetaka pa se o pobjedniku odlučivalo udarcima s bijele točke.

U raspucavanju su svi igrači Varaždina bili precizni i mirni. Pogađali su Mamut, Vuk, Mamić i Puclin. Kod Osijeka su precizni bili Cvijanović i Matković, ali je Čolina promašio vrata, dok je udarac Jugovića obranio varaždinski golman Silić.

Nakon utakmice, kratko je s medijima razgovarao trener Osijeka – Željko Sopić:

“U nekom kulturnom svijetu ovo završi u 90 minuta, puknu se penali i gotovo. Mi smo se valjda morali boriti do jutra. Penali su lutrija. Po meni bi u nekoj bliskoj budućnosti trebalo jedanaesterce pucati nakon 90 minuta, a ne nakon 120. No, tko sam ja, samo neki trener. Čestitam Varaždinu, zabili su dva penala više i zasluženo prošli, da ne ulazim u daljnje analize jer nećemo stići do Osijeka do četiri ujutro. Da sam sretan nisam, ali to je nogomet, sutra je novi dan i idemo dalje”, poručio je.

Sopić je zadovoljan smjerom u kojem ide njegova momčad:

“Ne brine me ni najmanje što još nismo pobijedili. Točno znam što imam u kabini. Odigrali smo pet utakmica, četiri neriješene. Pobjede će doći. Neke stvari će se promijeniti, ja se nadam na bolje. Dečki daju svoj maksimum, zašto nemamo više igrača u to ne bih ulazio. Stvarno sam ponosan, uveli smo našu mladost, dali smo sve od sebe.”