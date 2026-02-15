Sopić najavio nove poteze: ‘Neke su mi reakcije neobjašnjive, moram ozbiljno razgovarati s par igrača’

Podijeli :

BEAUTIFUL SPORTS/Stanusic via Guliver Images

Što god probao, ne ide. Željko Sopić upisao je novi poraz na klupi Osijeka.

“Kad kreneš u utakmicu kako smo mi krenili, s poklon-bonom Hajduku, jako je teško igrati. Dvije-tri reakcije danas bile su mi teško objašnjive kao treneru, da se to može dogoditi. Baš moramo odraditi jedan ozbiljan razgovor s par igrača u kabini, to su baš banalne pogreške koje se na ovom nivou ne bi smjele događati”, rekao je u uvodu Željko Sopić za Max Sport.

Utječu li problemi u klubu i kašnjenja plaća na izvedbe igrača?

VEZANA VIJEST Pukštas i Livaja odveli Hajduk do rutinske pobjede, Osijek tone prema drugoj ligi Garcia: Na limitu smo na nekim pozicijama. Vučević? Nije idealno, nismo znali o čemu se radi

“Ne bih to komentirao, najiskrenije. Ja sam trener ekipe, nisam tu da to komentiram.”

Koja je bila ideja početnog sastava?

“Borna je imao manjih problema u prošloj utakmici. Arnel je dobro radio, a s Matkovićem na krilu htjeli smo imati više brzih igrača. Da nismo taj gol dobili i poklonili još neke situacije, ne bi tako loše izgledalo.”

Slijedi serija uvjetno rečeno lakših utakmica, iako takvo što ne postoji za momčad koja je na začelju ljestvice…

“Mogu reći da ovakve stvari koje smo radili danas ne smijemo poklanjati. Teško je igrati kad poklonite ničim izazvani situacije protivniku. Moramo poraditi na koncentraciji jer ovakve stvari ne bi se smjele događati”, zaključio je Sopić.