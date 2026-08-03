Sopić na sadržajnoj press konferenciji najavio sudar na Maksimiru: ‘Ja sam htio Dinamo!’

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PAWEL PIOTROWSKI 400MM.PL NEWSPIX.PL via Guliver

Željko Sopić održao je zanimljivu konferenciju za medija na Maksimiru.

Željko Sopić ponovno je stigao na Maksimir, ovaj put kao trener Kauno Žalgirisa uoči prve utakmice 3. pretkola Lige prvaka protiv Dinama, koja se igra u utorak od 20 sati. Njegov dolazak izazvao je veliko zanimanje novinara, baš kao i u ranijim prilikama kada je obnašao druge uloge u hrvatskom nogometu. Mnogi smatraju da je upravo iskusni hrvatski stručnjak najveći adut litavskog prvaka u pokušaju da iznenadi Modre i izbori play-off elitnog europskog natjecanja.

Na konferenciji za medije Sopić se osvrnuo na povratak na stadion koji dobro poznaje.

“Ovo je klub koji volim, ali ja sam profesionalac, sad sam na drugoj strani i želim pobijediti. Svi su u ždrijebu željeli Kauno Žalgiris, neću to ni komentirati. Ali, ja sam htio Dinamo, htio sam doći kući! Ne zato što sam bedast pa ne znam Dinamovu snagu, budžet, kakve igrače ima, organizaciju. Nego sam htio igrati ovu utakmicu.”

Konferencija je imala i neobičan detalj. Budući da litavska delegacija nije osigurala prevoditelja, Sopić je dio pitanja i odgovora iznosio na engleskom, a dio na hrvatskom, povremeno sam prevodeći kako bi svi prisutni mogli pratiti razgovor.

Na pitanje ima li Dinamo veći pritisak zbog svoje tradicije i statusa favorita, odgovorio je:

“Ne mislim da imaju veći pritisak, oni imaju više ovakvih utakmica nego što možete zamisliti. Ako si sportaš uvijek želiš pobijediti svejedno ti je s kim igraš, nije bitno jesi li favorit ili autsajder. Što to znači, ako igraš protiv PSG-a, nemaš želju pobijediti? Uvijek svi žele pobijediti, ne bih rekao da je pritisak veći, svi žele pobjedu. Želim i ja pobijediti. Ma, možda ljudi u Hrvatskoj nisu svjesni što smo mi napravili i ja to razumijem. Ali za litavski nogomet ovo je veliki uspjeh! Mi smo izbacili s većiom koeficijentom od nas, sad igramo protiv najjačeg kluba u pretkolu, ako prođemo opet ćemo igrati s najboljim. Ako ispadnemo, onda ćemo opet igrati protiv Besiktasa. Pa, to je za litavski nogomet vrh, mi smo već napravili velike stvari. Ja sam odavde, ali predstavljam Litvu i litavski nogomet, jasno da želim ovdje pobijediti.”

Uspoređujući hrvatski i litavski nogomet, naglasio je da između reprezentacija nema dvojbe, dok je klupska razina teža za usporedbu.

“Reprezentacija, tu nema usporedbe, znate što je Hrvatska napravila u svijetu. Liga? Nije lako uspoređivati ligu kad imaš zatvoren prijelazni rok 15. srpnja! Dinamo ovdje igra pred 20 tisuća ljudi, mi tamo pred četiri, pet, to je ipak razlika.”

Sopić se ponovno dotaknuo specifičnosti litavskog prijelaznog roka, zbog kojeg je imao ograničene mogućnosti u dovođenju pojačanja. Uoči utakmice klub je potpisao Gabriela Debeljuha i Anthonyja Kalika, no njihov nastup još nije siguran.

“Iskreno, ne znam. Imamo taj problem što moramo imati četiri lokalno trenirana i četiri klupski trenirana igrača, mi to nemamo i ne znam hoćemo li moći koga prijaviti. I koga da prijavim! Debeljuh je odradio jedan trening, Kalik je stigao u hotel, kažem, zbog zatvorenog prijelaznog roka mogao sam dovesti samo slobodne igrače, nisam mogao dovesti niti na posudbu. Nešto ću morati odlučiti, dobro ili loše, vidjet ćemo.”

Novinare je zanimalo i može li velika zagrebačka vrućina predstavljati problem njegovoj momčadi.

“Pa, vruće je svima, vruće je i igračima Dinama! Da, bilo bi bolje da imamo temperature kao u Litvi, ali vruće je i tako je, kako je. Ali, neću u tome gledati alibi i tražiti isprike i pričati je li Sunce dolazilo s lijeva ili desna, je li vruće ili hladno. Igramo Ligu prvaka, ljudi, to je velika utakmica i gledamo da damo najbolje od sebe.”

Osvrnuo se i na izjavu Dinamova trenera Marija Kovačevića, koji je rekao da bi volio da hrvatski trener izbori prolaz.

“Marija Kovačevića znam privatno, lijepo da je zaželio da mi prođemo, navijali smo i mi za Dinamo protiv Thuna.”

Na kraju je Sopić iznenadio okupljene predstavnike medija dopustivši im da prate cijeli trening njegove momčadi, a ne samo uobičajenih 15 minuta.

Pred novinare je zajedno sa Sopićem izašao i Ivan Fiolić, bivši igrač Dinama koji se također vraća na Maksimir, ali u dresu litavskog prvaka.

“Ovo je i za mene posebna utakmica, ovdje sam napravio prve korake, igrao sam u Dinamu, radujem se utakmici u Maksimiru.”

Na pitanje kako bi reagirao kada bi postigao pogodak protiv svog bivšeg kluba, Fiolić je bio jasan.

“Bio sam već u takvoj situaciji, s Lokomotivom i Osijekom i mogu reći da neću slaviti gol ako zabijem.”