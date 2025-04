Sopić komentirao glasine o povratku u Dinamo

Podijeli :

Ronald Gorsic CROPIX via Guliver Image

Željko Sopić odlično je započeo trenerski mandat u Widzewu iz Lodza, ostvarivši dvije pobjede na startu – najprije protiv Piasta Gliwice (2:0), a zatim i protiv Lechije istim rezultatom.

Njegovu momčad u petak čeka novo iskušenje na gostovanju kod Korone Kielce.

“Za mene je uvijek najvažnije da momčad igra na pobjedu. Naravno, nekad se mora i izgubiti, ali igrati na remi me ne zanima. U petak ćemo istrčati na travnjak i napraviti sve da bismo osvojili tri boda. Ne znam hoćemo li u tome uspjeti, ali znam da ćemo dati sve od sebe”, započeo je Sopić na konferenciji za medije.

“Tko će igrati? Ne mogu vam previše toga odati. Reći ću da će igrati golman i 10 igrača. Naravno da bih bio sretniji da imam sve igrače na raspolaganju, ali to je nogomet. U nekoj fazi sezone su kartoni i ozljede normalna stvar. Koga nema, bez njega se može i mora”, dodao je i Sopić i odgovorom podsjetio na dane u Hrvatskoj.

Komentirao je i glasine o povratku u Dinamo.

“Ne zanimaju me glasine. Gledajte, imamo dan do utakmice, a ja sam na konferenciji za medije. Nisam vam ja tip koji se fokusira na glasine. Ja živim za danas i ne zanima me što pišu hrvatski, poljski ili bilo koji drugi mediji.”

Sopić je preuzeo Widzew sredinom ožujka s jasnim ciljem – osigurati ostanak u prvoj ligi. Dvije uvodne pobjede pod njegovim vodstvom značajno su podigle momčad na ljestvici pa se Widzew sada nalazi na devetom mjestu od ukupno 18 klubova.