Sopić: Jako sam zadovoljan pripremama, svi su spremni za Dinamo

NK Osijek

Nogometaši Osijeka vraćaju se s priprema u turskom Beleku.

Momčad Željka Sopića je odigrala četiri provjere u Turskoj: pobijedili su Győr (2:1) i Sumgayit (2:0), odigrali neriješeno s Başakşehirom (1:1) te upisali poraz od Qarabaga (1:3).

Sopić je zadovoljan pripremama.

“Jako sam zadovoljan. U principu, uvijek na kraju priprema rezime je koliko je igrača zdravih, odnosno koliko smo ih izgubili putem. Da kucnem o drvo, na ovim pripremama imali smo samo jedan nešto duži izostanak, a to je Luka Vrbančić. Ali i on se vratio u utakmici protiv Qarabaga, tako da me jako veseli što će svi igrači biti u konkurenciji za utakmicu protiv Dinama“, rekao je trener Osijeka pred povratak.

“Što se tiče igre i izvedbe, maksimalno sam zadovoljan. Rezultat na prijateljskim utakmicama uvijek stavljam u drugi plan. Drago mi je da smo uspjeli isposlovati utakmicu protiv protivnika Qarabaga, ali odlučio sam ništa ne mijenjati i dati našim mlađim snagama i dečkima koji su nominalno bili malo i van stroja šansu da odigraju protiv jedne takve renomirane momčadi.

I imalo se što za vidjeti. Protiv Sumgayita smo odigrali dobru utakmicu, ali se vidjelo na igračima da je zadnji dan priprema i da idemo kući nakon 12 dana. Postoji tu i psihički umor, ali jako sam zadovoljan.”

Osijek je jesenski dio sezone završio zadnji, prvi put u povijesti HNL-a, s bodom zaostatka za Vukovarom 1991. i 12 bodova manje od Slaven Belupa i Istre, koji drže pozicije koje vode u europska natjecanja.

“Ljestvica nikad ne laže. Imaš onoliko bodova koliko si ih zavrijedio. Naravno da smo trebali dovesti neke igrače na neke pozicije, nedostajalo nam je brzine i čvrstine, ali siguran sam da će Osijek biti drugačiji u drugom dijelu sezone.

Definitivno ćemo izgledati drugačije, težit ćemo napadačkom nogometu i stvarati puno više šansi nego jesenas. To je jednostavno nužno da izađemo iz ove situacije u kojoj se nalazimo. Maksimalno sam pozitivan, ne samo zbog igrača iz prve momčadi nego i rada naših mladih igrača, izdanaka naše škole, koji su još jednom pokazali da se na njih može ozbiljno računati”, rekao je Sopić.

Borna Barišić, Samuel Akjera i Tonio Teklić priključili su se momčadi prije odlaska u Tursku, dok su se Vladan Bubanja, Fran Karačić i Mateo Mejia pridružili u Beleku.

“Siguran sam da će nam svi ti novi igrači pomoći da se što prije izvučemo iz ove neugodne rezultatske situacije”, istaknuo je Sopić.

U nastavku HNL sezone slijedi im utakmica u nedjelju s Dinamom, a Sopić kaže da će raditi na realizaciji.

“Da, stvarali smo po utakmici jako puno šansi. Na tome moramo raditi još idući tjedan. Kada noge budu laganije, povećat ćemo koeficijent zabijenih golova, pošto smo ovdje to malo olako shvaćali”, zaključio je Sopić.