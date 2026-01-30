Sopić: Dinamo u momčad uloži 20 mil. eura, ja moram spašavati glavu s besplatnim igračima

Podijeli :

Nakon poraza od Dinama 3:0, trener Osijeka Željko Sopić osvrnuo se na nadolazeći susret protiv Rijeke, u kojem želi doći do prve pobjede na klupi bijelo-plavih.

Na konferenciji za medije komentirao je stanje u momčadi, poteškoće u igri te razliku u financijskim mogućnostima u odnosu na konkurente. Sopić je priznao da mu je poraz teško pao, ali naglašava kako se momčad mora odmah usmjeriti prema idućem izazovu.

Trener Osijeka nije skrivao kako je doživio poraz u prošlom kolu. “Nisam spavao noćima, ali hoćemo li plakati tjedan dana?” upitao je Sopić, odmah se okrećući budućnosti. “Imamo ispred sebe utakmicu protiv Rijeke u kojoj moramo osvojiti bodove.”

Stanje s igračkim kadrom nije idealno, a sigurno je da u konkurenciji za iduću utakmicu neće biti Luke Vrbančića. “Svi su zdravi osim Vrbančića, u pitanju je ozljeda koju već dugo vuče. Prije utakmice se očitovao da može, probali smo s njim posljednjih pola sata, ali vjerojatno ga je nakon nekog naglog pokreta presjeklo”, objasnio je Sopić i dodao da se datum povratka mladog veznjaka ne zna.

“Čitao sam tri nalaza, puno nepoznatih riječi. Ali do daljnjeg ga nema.” Sopić je potvrdio da protiv Rijeke neće istrčati ista jedanaestorka kao protiv Dinama. “Da, promjena će biti”, kratko je najavio.

Osijek je protiv Dinama ponovno primio gol iz prvog udarca protivnika, što je problem koji se često ponavlja. “Možemo pričati o mentalnoj snazi ili nesreći. Znamo u kakvoj smo borbi i na koji se način moramo postaviti. Meni je nevjerojatno da dobijemo prvi gol s 10 igrača iza lopte“, rekao je Sopić.

Osim obrane, muči ga i realizacija. “Ono što mene muči je stvaranje prilika i odluke u zadnjoj trećini u situacijama kada smo 2 na 1 da moramo ispoštovati igrača u boljoj poziciji.”

Sopić dobro poznaje idućeg protivnika, osvajača dvostruke krune. “Doveli su par novih igrača, dosta sam ih trenirao, dobro znam kakve igrače imaju. Naravno da se moramo puno bolje postaviti i kada dođemo u konkretnu situaciju da je završimo šutom, a ne alibi rješenjem”, poručio je trener Osijeka.

Na kraju se Sopić osvrnuo na pritisak i činjenicu da još uvijek čeka prvu pobjedu. Naglasio je razliku u mogućnostima prilikom slaganja momčadi. “Ove zime smo pokušali dovesti igrače koji nam mogu pomoći. Pitanje je mogu li nam pomoći odmah ili za dvije-tri utakmice. Neke igrače koje smo željeli koštaju previše za nas”, rekao je.

“Jedva čekam da nekoga pobijedimo. Dinamo u pojačanja uloži 20 milijuna, a mi besplatno dovedemo igrače koji nisu igrali i ja u dva tjedna moram napraviti igru. Doveli smo što smo mogli i napravit ćemo sve da s tim igračima osiguramo ostanak u ligi”, zaključio je Sopić.