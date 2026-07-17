Sopić bijesan uoči velike utakmice: ‘Moramo se preseliti zbog koncerta nekog psa’

Hrvatski trener nije skrivao razočaranje takvom odlukom.

“Moramo se preseliti zbog koncerta nekog psa ili tako nešto. Bolje da ništa o tome ne govorim. Tako je, kako je”, izjavio je Sopić.

Kauno je pokušao dogovoriti zamjenu domaćinstva, ali to nije bilo moguće jer se na Farskim Otocima u istom terminu održava nacionalni praznik Dan svetog Olafa, uz veliki festival i probleme s organizacijom sigurnosti. Policija na Farskim Otocima ne bi imala dovoljno kapaciteta za osiguravanje još jedne utakmice u tom razdoblju, posebno jer je već 30. srpnja predviđen susret HB Tórshavna i Motherwella u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

Sopićeva momčad do drugog pretkola stigla je nakon što je u prvom krugu izbacila kosovsku Dritu ukupnim rezultatom 4:3, a sada će protiv Klaksvíka tražiti prolazak dalje u znatno neobičnijim okolnostima.