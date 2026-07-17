Sopić bijesan uoči velike utakmice: ‘Moramo se preseliti zbog koncerta nekog psa’

Litavski Kauno Žalgiris, kojeg vodi hrvatski trener Željko Sopić, neće uzvratnu utakmicu drugog pretkola Lige prvaka protiv Klaksvíka s Farskih Otoka igrati na svom stadionu. Razlog je koncert američkog repera Pitbulla koji je zakazan na stadionu Darius i Girėnas samo dva dana nakon utakmice.
Zbog priprema za glazbeni spektakl, Kauno će morati pronaći zamjenski teren. Umjesto pred oko 15 tisuća svojih navijača, Sopićeva momčad najvjerojatnije će igrati u Jonavi, gradu udaljenom tridesetak kilometara od Kaunasa, na stadionu koji prima tek 2500 gledatelja.
Hrvatski trener nije skrivao razočaranje takvom odlukom.
“Moramo se preseliti zbog koncerta nekog psa ili tako nešto. Bolje da ništa o tome ne govorim. Tako je, kako je”, izjavio je Sopić.
Kauno je pokušao dogovoriti zamjenu domaćinstva, ali to nije bilo moguće jer se na Farskim Otocima u istom terminu održava nacionalni praznik Dan svetog Olafa, uz veliki festival i probleme s organizacijom sigurnosti. Policija na Farskim Otocima ne bi imala dovoljno kapaciteta za osiguravanje još jedne utakmice u tom razdoblju, posebno jer je već 30. srpnja predviđen susret HB Tórshavna i Motherwella u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.
Sopićeva momčad do drugog pretkola stigla je nakon što je u prvom krugu izbacila kosovsku Dritu ukupnim rezultatom 4:3, a sada će protiv Klaksvíka tražiti prolazak dalje u znatno neobičnijim okolnostima.
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