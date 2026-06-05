Šokantna promjena na vrhu, evo koja reprezentacija kao prva čeka Svjetsko prvenstvo

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AP Photo/Michel Euler via Guliver

Argentina je, prema najnovijim projekcijama FIFA-ine ljestvice uživo, preuzela prvo mjesto na svjetskom poretku reprezentacija.

Do promjene na vrhu došlo je nakon što je reprezentacija Francuske izgubila bodove domaćim porazom od reprezentacije Obale Bjelokosti, dok je reprezentacija Španjolske također ostala bez dijela bodovne prednosti nakon susreta s reprezentacijom Iraka. FIFA već neko vrijeme omogućuje praćenje poretka u stvarnom vremenu, a aktualni izračuni pokazuju vrlo neizvjesnu utrku za vrh ljestvice.

Aktualni svjetski prvaci iz Argentine sada imaju 1875 bodova, što ih stavlja ispred reprezentacija Španjolske i Francuske.

Razlike među vodećima su minimalne. Reprezentacija Španjolske nalazi se na drugom mjestu s 1873 boda, dok je reprezentacija Francuske pala na treće mjesto sa 1869 bodova. Takav poredak pokazuje koliko i najmanji kiks može utjecati na stanje u vrhu svjetskog nogometa.

Argentina je do vodeće pozicije stigla ponajviše zahvaljujući posrtajima svojih najbližih konkurenata. U sustavu bodovanja koji uzima u obzir sve službeno priznate reprezentativne utakmice, svaki izgubljeni bod može imati velik utjecaj kada su vodeće reprezentacije razdvojene tek za nekoliko bodova.

Najveći pad doživjela je reprezentacija Francuske. Dosadašnji lider, prema podacima Football Meets Data, izgubio je 7,9 bodova nakon poraza od reprezentacije Obale Bjelokosti te pao s prvog na treće mjesto.

Ni reprezentacija Španjolske nije uspjela zadržati puni bodovni učinak. Nakon susreta s reprezentacijom Iraka izgubila je 3,4 boda te ostala na drugom mjestu, tik iza Argentine. Time je propustila priliku preuzeti vrh ljestvice nakon francuskog posrtaja.

Iza vodećeg trojca slijede reprezentacije Engleske s 1826 bodova, Portugala s 1764, Brazila sa 1763, Maroka sa 1757, Nizozemske sa 1751, Belgije sa 1740 i Njemačke sa 1731 bodom.

Hrvatska se, prema ljestvici Football Rankinga uživo, trenutačno nalazi na 11. mjestu sa 1712 bodova.