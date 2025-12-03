Šok za Dinamo: Prvotimac otpao do kraja polusezone, dijagnosticirana mu je mononukleoza!

Mateo Lisica je u Dinamo stigao iz Istre za 1,3 milijuna eura u srpnju ove godine. Dosad je za Modre odigrao 19 utakmica, zabio četiri gola i upisao četiri asistencije. Zbog mononukleoze propustit će subotnji derbi protiv Hajduka na Maksimiru, ali i važnu europsku utakmicu protiv Betisa sljedeći tjedan.

Dinamov raspored do kraja 2025. godine uključuje:

6. prosinca: Dinamo – Hajduk

11. prosinca: Dinamo – Betis

14. prosinca: Slaven – Dinamo

20. prosinca: Dinamo – Lokomotiva

Lisica će izostati s terena u svim ovim utakmicama zbog zdravstvenih problema.