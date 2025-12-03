Šok za Dinamo: Prvotimac otpao do kraja polusezone, dijagnosticirana mu je mononukleoza!

Mateo Lisica (22) neće igrati do kraja godine, objavio je Dinamo. Desno krilo modrih odsutno je zbog mononukleoze.
“Našem Mateu Lisici dijagnosticirana je mononukleoza, zbog čega do kraja polusezone više neće nastupati”, napisao je Dinamo na društvenim mrežama.
Mateo Lisica je u Dinamo stigao iz Istre za 1,3 milijuna eura u srpnju ove godine. Dosad je za Modre odigrao 19 utakmica, zabio četiri gola i upisao četiri asistencije. Zbog mononukleoze propustit će subotnji derbi protiv Hajduka na Maksimiru, ali i važnu europsku utakmicu protiv Betisa sljedeći tjedan.
Dinamov raspored do kraja 2025. godine uključuje:
6. prosinca: Dinamo – Hajduk
11. prosinca: Dinamo – Betis
14. prosinca: Slaven – Dinamo
20. prosinca: Dinamo – Lokomotiva
Lisica će izostati s terena u svim ovim utakmicama zbog zdravstvenih problema.
