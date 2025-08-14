Šok za Danija Olma, Barcelona ga želi prodati?!

Danij Olmo (27) mogao bi napustiti Barcelonu zbog financijskih problema kluba i čestih ozljeda koje mu smanjuju minutažu,
Kako piše španjolski portal Fichajes, sjajna predsezona Fermina Lopeza dodatno je ugrozila njegovu poziciju, a dolazak Marcusa Rashforda i prebacivanje Raphinhe na poziciju desetke još više smanjuju prostor za Olma.
Klub razmatra prodaju, koja bi mogla donijeti oko 60 milijuna eura.
Olmo je u Barcelonu stigao 2024. i do sada odigrao 39 utakmica uz 12 golova i sedam asistencija. Tottenham je pokazao ozbiljan interes za španjolskog reprezentativca, tražeći kreativca nakon ozljede Jamesa Maddisona, a navodno bi transfer mogao iznositi 60-70 milijuna eura.
