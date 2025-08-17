Šok iz tabora Vatrenih! Dalić je prekrižio Luku Sučića zbog odlaska na sestrino vjenčanje

Podijeli :

AP Photo/Ebrahim Noroozi via Guliver

Talentiranog ofenzivca nećemo neko vrijeme gledati u dresu Vatrenih.

Veznjak Real Sociedada Luka Sučić (22) neće se naći među reprezentativcima koje će Zlatko Dalić pozvati za rujanske dvoboje protiv Farskih otoka i Crne Gore. Odluka izbornika nije privremena – prema informacijama kojima raspolažu Sportske novosti, suspenzija bi se mogla produžiti i na sljedeće akcije Hrvatske reprezentacije.

Razlog leži u događaju iz lipnja, kada je Sučić propustio kvalifikacijsku utakmicu Hrvatske za Svjetsko prvenstvo zbog odlaska na svadbu svoje sestre u Uskoplju. Tada je od izbornika zatražio dopuštenje za odlazak, na što mu je Dalić odgovorio da mu to ne može zabraniti, ali mu je savjetovao da dobro razmisli o prioritetima.

Sučić se prije odluke konzultirao i sa suigračima, uključujući kapetana Luku Modrića. Modrić mu je tom prilikom rekao da on ne bi išao te ga podsjetio kako je i njegova sestra više puta odgađala vlastito vjenčanje zbog njegovih nastupa za reprezentaciju.

Ipak, Sučić je nakon što je hrvatska reprezentacija 7. lipnja stigla u Osijek, automobilom otputovao u Uskoplje. Poručio je Daliću da se može vratiti na dan utakmice s Češkom, no izbornik je jasno odgovorio kako u tom slučaju povratka nema. Hrvatska je protiv Češke slavila s uvjerljivih 5:1, dok je Sučić bio na obiteljskom slavlju.