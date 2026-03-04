Sociedad u baskijskom derbiju do finala Kupa Kralja, Hrvati bez značajnog učinka

Podijeli :

AP Photo/Miguel Oses via Guliver

Nogometaši Real Sociedada plasirali su se u finale španjoskog Kupa Kralja svladavši i u uzvratu u San Sebastianu Athletic Bilbao s 1-0.

U prvom baskijskom obračunu u Bilbaou Real je slavio također 1-0.

U današnjoj utakmici bilo je napeto sve do 87. minute kada je Mikel Oyarzabal realizirao penal.

Kod domaćih je Luka Sučić ušao u igru u 90+3, a Duje Ćaleta Car ostao na klupi.

Real Sociedad će u finalu 18. travnja igrati protiv Atletico Madrida koji je izbacio Barcelonu.