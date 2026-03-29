Smolčić: Brazil? U sredini imamo veću kvalitetu pa me ne bi čudilo da preuzmemo posjed

GiuseppexMaffia via Guliver

Hrvatski nogometni branič Ivan Smolčić, koji želi izboriti mjesto u reprezentaciji za Svjetsko prvenstvo, oporavio se od viroze zbog koje je propustio utakmicu s Kolumbijom te se nada nastupu protiv Brazila.

“Nadam se. Imao sam laganu virozu, nisam bio pravi dan-dva, pa sam propustio trening, a onda je odmah došla utakmica s Kolumbijom gdje nisam dobio priliku“, rekao je u nedjelju hrvatskim novinarima u hotelu u centru američkog grada Orlanda, gdje boravi reprezentacija

“Sada sam potpuno zdrav i spreman. Nadam se da ću igrati. Vidjet ćemo što će izbornik odlučiti”, rekao je 25-godišnji branič.

Hrvatska će u noći s utorka na srijedu, u 2 sata po hrvatskom vremenu, igrati prijateljsku utakmicu s Brazilom. Prije tri dana je na istom stadionu pobijedila Kolumbiju s 2-1.

Pongračić: Vinicius je jedan od najboljih na svijetu, a ja nisam često igrao u kombinaciji s trojicom Brazilci otkrili Ancelottijev plan za Hrvatsku, Vinicius ipak nije upitan?

Smolčić je ranije, igrajući za talijanskog prvoligaša Como, čuvao brazilskog igrača Wesleya iz Rome, ali on zbog ozljede zadobivene u utakmici s Francuskom neće nastupiti protiv Hrvatske. Otpao je zbog ozljede i Barcelonin napadač Raphinha, a Vinicius Junior je u subotu propustio trening.

“Bez obzira na to, imaju dovoljno kvalitetnih igrača. Svi Brazilci su ekstremno jaki. Spreman sam stoga na najteže”, poručio je Smolčić koji je u rujnu debitirao za Hrvatsku u kvalifikacijskoj utakmici s Farskim Otocima kada je odigrao deset minuta.

Izbornik Zlatko Dalić je u subotu rekao da računa na 26 igrača okupljenih u Orlandu, ali i na povratak ozlijeđenih Joška Gvardiola i Matea Kovačića, koji se oporavljaju u Manchester Cityju. Od tih ukupno 28 igrača, dvojica će morati otpasti s konačnog popisa putnika za Svjetsko prvenstvo.

“Naravno, svatko se bori za sebe, a ja hvala Bogu imam priliku biti tu”, rekao je Smolčić, vidno dobro raspoložen. Hrvatska se u Orlandu priprema za Svjetsko prvenstvo, a prije puta na SP će odigrati još s Belgijom i Slovenijom.

“Vidjet ćemo što će biti za dva-tri mjeseca. Istina je da možda nisam imao priliku puno se pokazati, odnosno nisam imao veliku minutažu, ali nije me strah. Znam koliko i što mogu, dajem u svom klubu puno. Ondje igram na dobroj razini“, objasnio je.

Smolčić, s 23 nastupa za četvrtoplasirani Como u talijanskom prvenstvu, volio bi igrati protiv Brazila.

“Svakome je san igrati protiv Brazila. Taj dres je i lijep, a kao protivnik je uvijek atraktivan. Znamo koliko su kvalitetni pa bih volio igrati, naravno”, izjavio je.

Na pitanje kako mu se čini novi hrvatski dres odgovorio je: “Meni je svaki hrvatski dres najljepši”, dodavši kako je svejedno kakav je dizajn dresa kada je na njemu hrvatski grb.

Smolčić smatra da je “Brazil možda malo poljuljan” nakon poraza 1-2 od Francuske u prijateljskoj utakmicu u Bostonu, ali bez obzira kakva situacija bila ondje kaže da je “Hrvatska u dobrom momentu”.

“Možemo igrati sa svakim. Ići ćemo vjerojatno u nadigravanje, ali mi to možemo jer smo dovoljno kvalitetni. U sredini imamo možda veću kvalitetu od Brazila pa me ne bi čudilo da imamo i veći posjed lopte”, rekao je.

“Ali bit će to otvorena utakmica pa neka bolji pobjedi”, zaključio je.

U međuvremenu igrači se druže u hotelu, razgovaraju prilikom odlaska na treninge, a malo su stigli obići centar u kojem se nalaze. To je bila prilika Smolčiću da upozna ostale reprezentativce budući da je bivšeg igrača Rijeke izbornik Zlatko Dalić tek nedavno počeo pozivati.

“U avionu dok smo putovali, ali i ovdje u Orlandu upoznao sam pomalo svakoga. Preispituješ kakva ti je liga, država, hrana… Stignemo se stvarno upoznati, a dečki su uistinu odlični”, rekao je.

“Pričaš na svom jeziku pa je lakše. U početku budeš, ajmo reći sramežljiviji, ali onda biva sve lakše i opuštenije. Tijekom ciklusa od deset dana stigneš sa svakim popričati i pomalo upoznati svakoga. Dečki su odlični”, dodao je.

Smolčić, međutim, itekako poznaje Martina Baturinu jer s 23-godišnjim veznjakom igra u Comu.

“U početku je imao svojih problema“, podsjetio je na Baturininu manju minutažu u prvom dijelu sezone. Od sredine siječnja vratio se u udarnu postavu.

“Vratio se i igra odličan nogomet. Neki dan kada je ušao pokazao je samopouzdanje, da je to onaj stari Martin, čak i bolji nego što je bio“, istaknuo je Smolčić.

U trenutku kada mu je bilo teško najviše je pričao sa Smolčićem.

“Pokušavao sam mu dati do znanja da je to tako u nogometu, da ne može sve biti bajno kako on to zamišlja, ali eto, vratio se na tu bajnu priču”, rekao je hrvatski branič.