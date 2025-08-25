Službeno: Željko Sopić dobio otkaz u Poljskoj!

Podijeli :

MIKOLAJ BARBANELL ARENA AKCJI NEWSPIX.PL via Guliver Images

Željko Sopić više nije trener Widzewa iz Łódźa.

Klub iz PKO Ekstraklase postao je prvi u sezoni koji je smijenio trenera, a odluka je donesena nakon šestog kola i domaćeg poraza od Pogon Szczecina (1:2), poslije kojeg je momčad pala na deveto mjesto ljestvice.

Prema poljskim medijima, najveći kandidat za nasljednika je Patryk Czubak, koji je već jednom bio privremeno rješenje nakon odlaska Daniela Myśliwca. Novi trener bit će predstavljen na konferenciji za novinare zakazanoj za sutra u 15 sati.

Sopić (51) preuzeo je Widzew 17. ožujka ove godine. Prošlu sezonu završio je na 13. mjestu, a ove je, uz rekordna pojačanja poput Mariusza Fornalczyka iz Korone Kielce (1.5 milijuna eura), trebao napraviti iskorak. No, rezultati su izostali – Widzew je u 15 utakmica pod njegovim vodstvom ostvario prosjek od 1.13 bodova po susretu, uz pet pobjeda, dva remija i osam poraza, uz gol-razliku 18:17.