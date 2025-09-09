Službeno: Radomir Đalović je novi trener Maribora

Podijeli :

NK Maribor

Trener koji je s Rijekom osvojio naslov prvaka, već je pronašao novi angažman.

Radomir Đalović novi je trener Maribora, potvrdio je slovenski prvoligaš objavom na društvenim mrežama.

“Nakon dvostruke krune, na ljubičastoj misiji: Radomir Đalović, dobrodošao na Ljudski vrt! 42-godišnji crnogorski trener, koji je s Rijekom osvojio hrvatsko prvenstvo i kup te osigurao plasman u Europu, potpisao je ugovor do kraja sezone 2026./27. Prvi trening odradit će u utorak, a debitirati na klupi u subotu na Ljudskom vrtu protiv Mure”, stoji u objavi NK Maribora.

Nedugo nakon prekida suradnje s Rijekom, Đalović je već pronašao novi posao. Međutim, pregovori baš nisu tekli glatko. Naime, već danima unazad, stizali su izvještaji kako će Đalović sigurno postati novi trener Maribora, a Crnogorac je još u nedjelju stigao u Sloveniju gdje je trebao potpisati novi ugovor, no onda su uslijedile turbulencije.

Izvori bliski crnogorskom treneru otkrili su da je do prvih nesuglasica došlo kod stavke o bruto/neto iznosu plaće, što je u visoko oporezivanom slovenskom prostoru ključna razlika. No kap koja je prelila čašu i dovela do (ipak, privremenog) prekida pregovora bila je klauzula o tome što se događa u slučaju prijevremenog raskida ugovora s trenerom.

Čelnici kluba su u konačnici pronašli zajednički jezik s Đalovićem koji nakon avanture u Hrvatskoj, svoju trenersku karijeru nastavlja u Sloveniji.

Podsjetimo, Đalović je trenersku karijeru započeo kao asistent u Rijeci, a u sezoni 2024/25 preuzeo je posao glavnog trenera što je za njega bio prvi iskorak tog tipa u trenerskom poslu. S Rijekom je osvojio povijesni naslov prvaka, a do prekida suradnje došlo je zbog blijedih izdanja na startu nove sezone te promjene vlasničke strukture u Rijeci.