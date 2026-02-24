Službeno: Osijek imenovao zamjenu za Željka Sopića

Podijeli :

NK Osijek

NK Osijek je potvrdio imenovanje Tomislava Radotića (44) za novog šefa stručnog stožera. Iz kluba su poručili: “Tomislav Radotić novi je trener našeg kluba! Tomi želimo puno sreće i uspjeha na poziciji šefa stručnog stožera!”, dan nakon što je razriješen Željko Sopić.

Radotić je dugogodišnje vezan uz osječki klub, osobito kroz rad u omladinskom pogonu. 2021. godine preuzeo je drugu momčad Bijelo-plavih, naslijedivši Igora Tolića. Kao igrač upisao je jednu seniorsku sezonu u Osijeku, a nastupao je i za Grafičar Vodovod, Belišće, Metalac Osijek, Cibaliju i Split. I nakon 40. godine ostao je aktivan na travnjaku, igrajući u županijskoj ligi za Tomislav Livana, gdje je istovremeno obavljao i trenerske zadatke.

Od siječnja do lipnja 2022. vodio je drugu momčad Osijeka, a potom je preuzeo Cibaliju, koju je trenirao od ljeta 2022. do lipnja 2023. U tom je razdoblju u drugoligaškom natjecanju ostvario 13 pobjeda, 14 remija i šest poraza. Nakon epizode u Vinkovcima vratio se u Osijek.

Kao dugogodišnji član stručnog stožera, u listopadu 2025. ostao je pomoćni trener u stožeru Željka Sopića, zajedno s Filipom Šušnjarom, zaduženim za rad s vratarima. Ranije, u ožujku iste godine, privremeno je vodio momčad nakon odlaska Federica Coppitellija, pripremajući ekipu za nastavak sezone i polufinalni susret Kupa protiv Slaven Belupa.