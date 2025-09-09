Službeno: Objavljeno je tko će naslijediti Mourinha u Fenerbahčeu

Talijansko-njemački nogometni stručnjak Domenico Tedesco (39) novi je trener Fenerbahčea, objavio je turski velikan.
Tedesco je potpisao ugovor na dvije godine, a na klupi turskog sastava naslijedit će Portugalca Josea Mourionha koji je nedavno dobio otkaz.
Rođen je u Italiji, ali je njegova obitelj preselila u Njemačku kada je imao dvije godine i kasnije je dobio i njemačko državljanstvo.
Tedesco je svoju trenersku karijeru započeo u Erzgebirge Aueu, a nakon toga je vodio i Schalke, Spartak Moskvu i Leipzig.
U siječnju ove godine otpušten s mjesta izbornika belgijske reprezentacije koju je vodio od veljače 2023.
Fener se trenutačno nalazi na petom mjestu turskog prvenstva sa sedam bodova, pet manje od vodećeg Galatasarayja.
