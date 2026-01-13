Službeno: Michael Carrick novi je trener Manchester Uniteda

Podijeli :

xCraigxThomas NewsxImagesx via Guliver

Michael Carrick imenovan je novim trenerom Manchester Uniteda. Klupska legenda vodit će momčad kao privremeni trener do kraja sezone, objavio je klub na svojim službenim kanalima.

Carrick je za Manchester United upisao 464 nastupa i osvojio brojne trofeje, uključujući pet naslova prvaka Premier lige, FA kup, dva Liga kupa, Ligu prvaka, Europa ligu i FIFA-ino Svjetsko klupsko prvenstvo.

U stožer prve momčadi priključio se 2018. nakon završetka igračke karijere, radeći pod Joseom Mourinhom i Oleom Gunnarom Solskjaerom. Nakon Solskjaerova odlaska kratko je vodio momčad kao privremeni trener, a klub ističe da je taj posao odradio vrlo uspješno.

Posljednji angažman imao je u Middlesbroughu, koji je vodio dvije i pol godine od listopada 2022.

“Čast je imati odgovornost voditi Manchester United. Znam što je potrebno da bi se ovdje uspješno radilo, a moj fokus je sada na tome da pomognem igračima dosegnuti standarde koje očekujemo u ovom nevjerojatnom klubu, standarde za koje znamo da je ova skupina više nego sposobna ispuniti.

S nekima od igrača već sam radio, a posljednjih sam godina momčad, naravno, pomno pratio. U potpunosti vjerujem u njihov talent, predanost i sposobnost da ovdje budu uspješni. Ove sezone još se ima za što boriti. Spremni smo sve okupiti i navijačima pružiti izvedbe kakve zaslužuju zbog svoje vjerne podrške”, rekao je Carrick, kojem će u stožeru pomagati Steve Holland, Jonathan Woodgate, Travis Binnion, Jonny Evans i Craig Mawson.