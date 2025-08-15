Službeno: Dinamo prodao još jednog igrača, evo su koliko dobili za njega

Dinamo je njegov odlazak potvrdio na svojim službenim kanalima.
“Dinamov krilni napadač Dario Špikić završio je svoju maksimirsku epizodu i u novoj će sezoni nastupati za portugalskog prvoligaša Rio Ave.
Na polovici prošle sezone iz Dinama je prešao na posudbu u grčki Aris, u međuvremenu se vratio u maksimirski klub i prošao ljetne pripreme upisavši četiri nastupa.
U tri i pol godine provedene u prvoj momčadi plavih osvojio je tri naslova prvaka uz pokal pobjednika Kupa i dva Superkupa. Dvaput je s Dinamom izborio plasman u Ligu prvaka, a pritom dočekao europsko proljeće u preostala dva Uefina natjecanja.
Špikić je u Dinamu odigrao 146 službenih utakmica, postigao 20 pogodaka i upisao 15 asistencija. Dodamo li i prijateljske dvoboje brojke se penju na 179 nastupa i 25 pogodaka. Dragi Dario, velika ti hvala na svemu, želimo ti sreću u nastavku karijere”, objavili su iz Dinama.
