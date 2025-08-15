Službeno: Dinamo prodao još jednog igrača, evo su koliko dobili za njega

Podijeli :

Dinamo je njegov odlazak potvrdio na svojim službenim kanalima.

“Dinamov krilni napadač Dario Špikić završio je svoju maksimirsku epizodu i u novoj će sezoni nastupati za portugalskog prvoligaša Rio Ave.

Na polovici prošle sezone iz Dinama je prešao na posudbu u grčki Aris, u međuvremenu se vratio u maksimirski klub i prošao ljetne pripreme upisavši četiri nastupa.

U tri i pol godine provedene u prvoj momčadi plavih osvojio je tri naslova prvaka uz pokal pobjednika Kupa i dva Superkupa. Dvaput je s Dinamom izborio plasman u Ligu prvaka, a pritom dočekao europsko proljeće u preostala dva Uefina natjecanja.

Dinamo je izradio prijedlog novog Statuta, nadolazeća Skupština odlučit će hoće li se usvojiti

Špikić je u Dinamu odigrao 146 službenih utakmica, postigao 20 pogodaka i upisao 15 asistencija. Dodamo li i prijateljske dvoboje brojke se penju na 179 nastupa i 25 pogodaka. Dragi Dario, velika ti hvala na svemu, želimo ti sreću u nastavku karijere”, objavili su iz Dinama.

Portugalski prvoligaš Rio Ave postigao je dogovor s Dinamom i Darijom Špikićem, ponudivši oko 600 tisuća eura odštete. Nakon što je ranije odbio ponude poljskih klubova Jagiellonije Białystok i Rakowa Czestochowe, 26-godišnji krilni igrač odlučio je prihvatiti financijski i sportski povoljniju opciju iz Portugala. Rio Ave, koji je prošlu sezonu završio na 11. mjestu portugalskog prvenstva, prema Transfermarktu vrijedi 33,48 milijuna eura. Portugalsku ligu pratite ekskluzivno na kanalima Sport Kluba. Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

