Službeno: Branimir Mlačić novi je igrač Udinesea

Branimir Mlačić (18) postao je novi igrač talijanskog prvoligaša Udinesea. Talijanski klub je na svojim službenim stranicama potvrdio dolazak talentiranog stopera iz Hajduka, čime je transfer i službeno zaključen.
Udinese je s Hajdukom dogovorio sve uvjete posla, a mladi hrvatski branič karijeru će nastaviti u Serie A, nakon što je za njegove usluge postojao interes više europskih klubova.
Hajduk će od transfera inkasirati 5,5 milijuna eura odštete, dok je 18-godišnji stoper s Udineseom potpisao ugovor na pet godina.
Podsjetimo, Mlačić je početkom studenoga produžio ugovor sa splitskim klubom do ljeta 2029. godine.
Tada je istaknuo kako mu je potpis za Hajduk bio ispunjenje sna, uz zahvalu obitelji, klubu, suigračima i trenerima. Dodao je i kako je sretan zbog ulaska u prvu momčad i dobre prilagodbe, ali svjestan da ima još puno prostora za napredak te da vjeruje kako njegov puni potencijal tek dolazi do izražaja.
