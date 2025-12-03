Službeno: Aleksandar Trajkovski novi je igrač Lokomotive

Trajkovski je bez kluba bio od kraja prošle sezone, kada mu je istekao ugovor s Hajdukom, ali je u tom razdoblju i dalje nastupao za reprezentaciju Sjeverne Makedonije – odigrao je pet utakmica i zabio dva gola.

U Hajduku se nije uspio nametnuti. Stigao je kao slobodan igrač 2023. godine, a u dvije sezone upisao je 32 ligaška nastupa i deset pogodaka. Najbolji trenutak imao je upravo protiv Lokomotive, kojoj je u posljednjem kolu sezone 2023./24. zabio hat-trick. Pod Gennarom Gattusom pao je u drugi plan i uglavnom ulazio s klupe, iako je krajem sezone zabijao i Lokomotivi (1:1) i Rijeci (2:1).

Lokomotiva je njegov treći hrvatski klub, još je 2010./11. igrao za Inter Zaprešić. Najveći trag u karijeri ostavio je u Palermu, dok je u Španjolskoj nosio dres Mallorce. Za reprezentaciju ima 98 nastupa i 24 gola.