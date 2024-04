Bek koji je s Dinamom prezimio u Europi: ‘Nakon poraza bi tjedan dana vladala tišina’

Podijeli :

Raphael Serres via Guliver Images

Gotovo punih šest godina proveo je u Dinamu prije nego što je otišao u Italiju i jasno je da i dalje Petar Stojanović u srcu nosi zagrebački klub.

Desni bek Petar Stojanović (28), igrač Sampdorije u Serie B, u razgovoru za slovenski Sport Klub dotaknuo se između ostalog i vremena provedenog u Dinamu.

“Proveo sam mnogo vremena u Dinamu. Napravili smo sjajne stvari. Sretan sam što sam upisan velikim slovima u povijest kluba. To je jednostavno vrsta ljubavi koja me također veže za Maribor, iako sam otišao prije dosta godina”, rekao je slovenski reprezentativac koji je u Maksimiru odigrao 187 utakmica između 2016. i 2021. godine.

Bio je dio generacije koja je 2019. godine prvi put osigurala proljeće u Europi nakon 48 godina. Bila je to generacija vođena Nenadom Bjelicom koja je u osmini finala Europske lige ispala od Benfice. Ujesen iste godine plasirali su se u grupnu fazu Lige prvaka, a 2021. dogurali su do četvrtfinala Europske lige (Villarreal), tada pod vodstvom Damira Krznara.

“Kad ti navijači i čitava okolina pruže nešto posebno, ne možeš to zaboraviti. To ostaje zauvijek. Pratim Dinamo stalno, očekujem da će se vratiti u borbu za naslov prvaka. Hajduk je bio pod velikim pritiskom i nije lako tako igrati. Dinamo je pokazao da je bolji u svim segmentima, navijači ga prate i to je još jedan dokaz veličine kluba.”

“U Dinamu si lako mogao biti prvi, ali onda izgubiš utakmicu i tada nastupi tišina u svlačionici tjedan dana. Imaš si u glavi da moraš pobijediti u svakoj utakmici”, dodao je Stojanović koji je igrao još za Maribor i Empoli.

