Slota već čeka novi posao ako dobije otkaz u Liverpoolu?

Ajax je navodno već započeo preliminarne razgovore s Arneom Slotom u slučaju da nizozemski trener na kraju sezone napusti Liverpool.

Tu informaciju prenose nizozemski i engleski mediji, uz navode da je klub iz Amsterdama zainteresiran za njega ako dođe do razlaza na Anfieldu.

Spominje se i scenarij prema kojem bi Liverpool mogao razmotriti promjenu na klupi ako ne izbori plasman u Ligu prvaka, iako je momčad trenutačno u zoni koja vodi u to natjecanje nakon 35 odigranih kola Premier lige.

Ugovor mu traje do ljeta 2027., a prema informacijama iz kluba, najizglednije je da će ga ipak odraditi do kraja i ostati na klupi i sljedeće sezone.