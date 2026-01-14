Slaven prihvatio ponudu za Jagušića, mladi veznjak odlazi u Bundesligu?!

Iako je jučer procurila kako je Braga zaintereisirana za veznjaka Slaven Belupa, čini se kako je Jagušić blizu odlaska u Bundesligu.
Kako prenosi Dalmatinski portal, Adriano Jagušić na pragu je transfera u Werder Bremen
Prema istom izvoru, sve je dogovoreno i preostaju još samo formalnosti prije službene potvrde. Slaven Belupo bi za 20-godišnjeg ofenzivnog veznjaka trebao dobiti četiri milijuna eura, koliko iznosi i njegova vrijednost na Transfermarktu.
Jagušić je bio najbolji igrač koprivničke momčadi i ponajbolji igrač SHNL-a, a iako je interes bio velik, čini se kako su se Nijemci pokazali najkonkretnijima pa je njihova ponuda prihvaćena. Werder se trenutačno nalazi na 12. mjestu Bundeslige.
Ove sezone Jagušić je u 20 nastupa zabio osam golova i upisao šest asistencija.
