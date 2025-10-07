Slaven Bilić preuzima posrnulog velikana?!

Rangers je nakon slabog početka sezone i samo jedne pobjede u sedam kola otpustio trenera Russella Martina. Presudio mu je remi 1:1 protiv Falkirka, a škotski velikan sada koristi reprezentativnu stanku za potragu novog menadžera. Među kandidatima iznenađujuće se spominje i Slaven Bilić, piše GiveMeSport.

VIDEO / Slaven Bilić za SK: Jedna stvar mi nedostaje da derbi bude spektakl, a Zvone je napravio nešto jako hrabro

Prema navodima novinara Alana Nixona, Bilićevo ime predložila je osoba bliska klubu, a hrvatski trener navodno je otvoren za dolazak u Glasgow. Bio bi to njegov povratak u britanski nogomet nakon epizoda u West Hamu i West Bromwichu.

Rangers zasad nema jasnog favorita, a novog trenera prvi ispit čeka 18. listopada protiv Dundee Uniteda.

Bilić je bez kluba više od godinu dana, nakon što je napustio saudijski Al-Fateh. Tijekom karijere vodio je Hajduk, Bešiktaš, Lokomotiv Moskvu, West Ham, Al Ittihad, West Bromwich, Beijing Guoan i Watford, ali još nije osvojio trofej.