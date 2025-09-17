Slaven Belupo uvjerljivo izborio osminu finala Kupa

Podijeli :

NK Slaven Belupo

Nogometaši Slaven Belupa plasirali su se među 16 najboljih momčadi ovosezonskog Hrvatskog kupa nakon gostujuće pobjede u šesnaestini finala protiv Graničara iz Kotoribe od 5-0 (1-0).

Slaven Belupo lakoćom je svladao četvrtoligaša koji se dobro nosio s uglednijim suparnikom tijekom prvog poluvremena. Tada je Graničar kapitulirao samo jednom, Ivan Ćubelić je u 28. minuti pogodio za 1-0.

U veću brzinu Slaven Belupo je ubacio u nastavku i ekspresno postigao tri pogotka. Dva je dao Adriano Jagušić, u u 48. i 68. minuti, a jedan Gabrijel Šivalec u 50. minuti. Nakon četvrtog gola gosti iz Koprivnice su stali i rutinski priveli dvoboj kraju. U finišu je još i Šivalec zabio svoj drugi pogodak za konačnih 5-0.

Slaven Belupo će u osmini finala gostovati u Bijelom Brdu kod BSK-a.

U 18 sati na Rujevici su dvoboj šesnaestine finala počeli Maksimir i Rijeka.

Plasman u osminu finala ranije su izborili Rudeš, Varaždin, Karlovac 1919, Dinamo, Gorica, Varteks, Lokomotiva, Kurilovec, BSK Bijelo Brdo, Mladost Ždralovi, Cibalia i Istra 1961.

Iduće srijede na rasporedu su posljednja dva dvoboja šesnaestine finala. Sastaju se Uljanik – Osijek i Koprivnica – Hajduk.