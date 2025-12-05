Slaven Belupo svladao Goricu i približio se Hajduku, novi krasan gol Jagušića

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Dobra forma i dalje prati nogometaše Slaven Belupa koji su novu pobjedu ostvarili u prvom ogledu 16. kola HNL-a, na domaćem su terenu svladali Goricu s 2-1 (1-1).

Slaven Belupo je poveo u šestoj minuti sjajnim pogotkom Adriana Jagušića. U 21. je Gorica stigla do izjednačenja, strijelac je bio Ante Kavelj, dok je domaćin vratio vodstvo u 75. minuti. Strijelac za 2-1 bio je Ivan Ćubelić i za konačno slavlje domaćina.

U posljednjih osam prvenstvenih utakmica Slaven Belupo je ostvario četiri pobjede i četiri remija čime je potvrdio treće mjesto na ljestvici i ima 25 bodova. Gorica je ostala osma s 18 bodova.

Sjajno je Slaven Belupo otvorio utakmicu te je poveo već u šestoj minuti. Bio je to novi bljesak 20-godišnjeg domaćeg velikog talenta Jagušića koji je potegnuo s 20 metara i pogodio suprotni kut za vodstvo domaćina.

Bio je Slaven Belupo blizu vodstva 2-0 u 17. minuti, ali je Nestorovski pogodio okvir vrata. Imala je Gorica odgovor na žestoki početak domaćina te je uspjela izjednačiti u 21. minuti. Prekid je izveo Čabraja, a najbolje se u domaćem šesnaestercu snašao Kavelj i pogodio za izjednačenje na 1-1.

Do kraja prvog dijela opasniji je bio Slaven Belupo, a dvije šanse je propustio Jagušić. Na drugoj strani je zaprijetio Duraković pred kraj prvih 45 minuta, ali je lopta prošla pored vratnice.

Opreznije se igralo od početka drugog poluvremena i broj pravih prilika s obje strane se smanjio. Mirno je bilo do 62. minute kada se stvorila gužva u domaćem šesnaestercu. Prvo je udarac Bakića blokiran, dok su potom gosti uzalud tražili jedanaesterac.

Tek u 72. minuti Slaven Belupo je kreirao prvu pravu šansu u nastavku. Nakon prodora pucao je Krušelj s 15 metara, ali je odlično reagirao gostujući vratar Matijaš. Spasa za goste nije bilo u 75. minuti kada se lopta odbila do Ćubelića, a on je s 20 metara pucao i rasparao gostujuću mrežu za novo vodstvo Slaven Belupa.

Vrlo brzo je Gorica bila u prigodi ponovno izjednačiti. U 78. minuti je Fiolić na pladnju imao izjednačenje, ali nije pogodio prazna vrata. Bila je to ujedno zadnja šansa gostiju za osvajanje boda, minimalnu prednost Slaven Belupo je sačuvao do kraja.

Najveći derbi hrvatskog nogometa na rasporedu je u subotu, s početkom u 15 sati na maksimirskom stadionu igraju vodeći Dinamo i drugoplasirani Hajduk koji zaostaje jedan bod za zagrebačkim sastavom. U subotu se još sastaju Rijeka i Vukovar 1991 od 18 sati na Rujevici.

Nedjeljni parovi su Varaždin – Lokomotiva od 15 sati te Osijek – Istra 1961 od 17.30 sati.