Slaven Belupo pobjedom protiv Lokomotive preskočio Rijeku, gostima se ozlijedio važan igrač

Podijeli :

NK Slaven Belupo

U prvoj utakmici 22. kola HNL-a Slaven Belupo je kao domaćin svladao Lokomotivu s 2-0 (1-0).

Golove su postigli Ljuban Crepulja (45-11m) i Leonard Žuta (90).

Prvo poluvrijeme proteklo je u bezidejnoj igri oba sastava, domaći su imali posjed lopte, a gosti se orijentirali na protunapade. U 17. minuti stoper Lokomotive Diop Mbacke iznesen je na nosilima, a umjesto njega ušao je Dimitrije Kamenović.

Jedina uzbudljivija situacija dogodila se u 28. minuti kada je Aleks Stojaković uspio ući u kazneni prostor domaćih, ali njegov je udarac iskosa prošao pored vratnice.

Kovačević: Želimo vratiti Istri za poraz u Puli Garcia: ‘Ne želim reći da je sve u medijima laž, ali…’

I kada se činilo kako će se na poluvrijeme otići bez golova vrlo je nespretan bio gostujući branič Franjo Posavac. On je pokušao ispucati loptu, ali je promašio i nogom pogodio Ivana Ćubelića na samoj liniji kaznenog prostora pa su domaći dobili kazneni udarac kojeg je sigurno iskoristio Crepulja.

U drugom poluvremenu Slaven je dominirao, u 59. minuti Marko Dabro nije iskoristio “zicer” kada je izašao sam pred Josipa Posavca koji mu je obranio udarac pa je pitanje pobjednika riješeno u samoj završnici.

Opet su gosti bili neoprezni pred svojim kaznenim prostorom, ovoga puta su napravili prekršaj na 17 metara od svog gola, a Leonard Žuta je sjajno izvedenim slobodnim udarcem postavio konačni rezultat.

Peti Slaven sada ima 30 bodova, kao i četvrta Istra 1961, a bod manje ima šesta Rijeka, dok je Lokomotiva sedma s 26 bodova.

Vodi Dinamo s 45 bodova, pet više od drugog Hajduka.