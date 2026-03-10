Slaven Belupo nakon boljeg izvođenja penala postao posljednji polufinalist Kupa

Podijeli :

NK Slaven Belupo

Nogometaši Slaven Belupa plasirali su se u polufinale Hrvatskog nogometnog kupa nakon što su u Koprivnici boljim izvođenjem penala svladali Lokomotivu s 5-3 (1-1).

U regularnom dijelu bilo je 1-1. Lokomotiva je povela golom Dimitrija Kamenovića u 33. minuti, a u 51.minuti je izjednačio Alen Grgić.

U vrlo izjednačenoj utakmici prošlogodišnji finalist Slaven Belupo je imao inicijativu i uputio 12 udaraca prema golu, a Lokomotiva je sa samo četiri od čega su tri išla u okvir vrata, bila opasnija. Dvoboj je odlučen udarcima s bijele točke, a Lokomotivu su koštala dva promašena penala.

Koprivničanci su se tako pridružili Rijeci, Dinamu i Gorici.

Slaven je bio bolja momčad tijekom cijelog prvog dijela, no poveli su gosti iz jedine svoje prave akcije u prvih 45 minuta. Marko Pajač je izveo udarac s kuta, a Srbin Kremenović je skočio najviše i glavom postigao prvijenac u dresu Lokomotive.

Već u 4. minuti je izvan terena morao izaći mladi reprezentativac iz Lokomotive Ivan Katić, kojemu je dislocirano rame u srazu s Alenom Grgićem.

Upravo je Grgić u 51. minuti donio izjednačenje. Nakon dodavanja Igora Lepinjice Grgić je s ruba kaznenog prostora i prizemnim udarcem neobranjivo pogodio mrežu Zagrepčana.

U 63. minuti napadač Lokomotive Aleks Stojaković pogodio je vanjski dio vratnice, a u 82. minuti udarac Filipa Krušelja sjajno brani vratar gostiju Luka Savatović. Uz još neke poluprilike na obje strane, utakmica je otišla u produžetak.

U 102. minuti skoro se dogodila preslika prvog gola na utakmice. Ubačaj Lokomotive s kuta ponovno je izveo Pajač, a ovog puta je Blaž Bošković glavom pucao i zatresao vratnicu, da bi u nastavku napada još jedan pokušaj s crte očistio Antonio Jakir.

U 111. minuti Stojaković je iz izgledne pozicije prebacio vrata, te je dvoboj morao biti odlučen kaznenim udarcima.

U raspucavanju su za Slaven pogađali Ilija Nestorovski, Ljuban Crepulja, Grgić i Tomislav Božić, a promašio Ivan Čubelić, dok su za Lokomotivu penale realizirali Pajač i Aleksandar Trajkovski, a cijela vrata promašili su Domagoj Antolić i Luka Dajčer.