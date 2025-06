Skupocjeni veznjak opisao detalje dolaska u Dinamo: ‘Nazvao sam Olma i rekao – idemo!’

Veznjak je došao iz Granade u transferu vrijednom tri milijuna eura. U intervjuu za Novu TV, Villar je podijelio detalje dolaska na Maksimir.

“Boban me nazvao, bio je toliko strastven i stvarno me želio uvjeriti da dođem ovdje. Na prvu je to bio malo šok. Znate, razmišljati o tome da dolazim ovdje iz Španjolske, u drugu zemlju o kojoj nisam znao puno… Ali onda sam nazvao Danija Olma, mog prijatelja iz španjolske reprezentacije. Nazvao sam ga i govorio mi je divne stvari o Hrvatskoj i Dinamu. Rekao sam – idemo”, podijelio je Španjolac pa otkrio kakav je točno igrač:

“Tehnički sam nadaren, volim imati loptu u nogama, veliki sam radnik, lider… Sad sam u najboljoj fazi karijere. U Romi sam igrao na visokoj razini, ali bio sam mlad.”