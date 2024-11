Skomina o potencijalnom prekršaju Livaje: ‘Ja to ne bih svirao kao prekršaj’

Podijeli :

Peter Schatz Pool via Guliver Image

Slovenski sudački stručnjak Damir Skomina ponovno je dao svoj sud o spornim situacijama iz 14. kola SHNL-a.

U fokusu je bio potencijalan kazneni udarac za Dinamo u derbiju protiv Rijeke na Maksimiru, kao i Hajdukov pogodak za izjednačenje, za koji se postavljalo pitanje je li Livaja napravio prekršaj prije gola Uremovića.

“Po meni je to dobra odluka. Igrač Rijeke je taj koji je zagradio loptu i koji vlada njom. On je krivo procijenio odskok lopte. Nije svaka igra rukom kažnjiva, ovo spada u tu rubriku. Da je igrač Dinama bio u posjedu, to bi bio kazneni udarac, ali tu nema toga”, rekao je Skomina za ruku Majstorovića, dok je potencijalni Livajin prekršaj ovako vidio:

“Livaja se odrazio bez pomoći ruku na Jurišića. On je jednostavno kad je skočio po instinktu ispružio ruke. Livaja ga nije onemogućio da igra s loptom. Ja ne bih svirao ovo kao prekršaj.”

“Matković je tu vidno brži, a Prpić ga vuče. Tu da Matković padne, to je čisti crveni karton. Igrač nije pao i na kraju mu lopta bježi. Sudac to gleda s leđa i vjerojatno nije vidio potezanje. S obzirom na to da igrač nije pao, VAR se teško može uključiti”, rekao je Skomina o duelu Dominika Prpića i Antona Matkovića iz 81. minute.