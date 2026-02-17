Skočić je s Tractorom ispisao povijest, sad je dao ostavku

Podijeli :

xNOUSHADx via Guliver

Hrvatski trener dao je ostavku.

Dragan Skočić (57) napustio je klupu iranskog Tractora. Odlazak je potvrdio objavom na društvenim mrežama. Prema pisanju Tehran Timesa, Skočić je sam ponudio ostavku na mjesto trenera.

Nije poznat točan razlog odlaska Skočića s klupe, ali u iranskim medijima pojavili su se navodi da su se “iza kulisa pojavile napetosti”. Navodno Skočić nije bio zadovoljan politikom kluba i strategijom tijekom prijelaznog roka, a spominju se i problemi s nekim igračima u svlačionici.

Tractor se trenutno nalazi na drugom mjestu prvenstvene ljestvice, s bodom zaostatka za vodećim Gol Goharom i uz utakmicu manje. Osigurao je kvalifikacije za nokaut fazu azijske Lige prvaka.

Skočić je Tractor vodio od srpnja 2024. godine te je u 68 utakmica upisao 40 pobjeda, 18 neriješenih rezultata i deset poraza. Ispisao je povijest s Tractorom kada mu je prošle sezone donio prvi naslov prvaka u povijesti nakon čega je osvojio i iranski Superkup.