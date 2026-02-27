SKener: Poezija s loptom, ali autodestrukcija koju Dinamo mora odlučiti želi li trpjeti

Podijeli :

Ove sezone je odigrao 29 utakmica, postigao šest pogodaka, dodao četiri asistencije i dobio tri crvena kartona. Odbio je ponudu iz Saudijske Arabije samo s jednim ciljem da dokaže svima da je igrač za Dinamo. I u nogometnom smislu to nije sporno, no previše je tu 'prekida programa' da ne bi sad već postalo zabrinjavajuće.

Bila je to jedna od onih nezaboravnih Dinamovih nogometnih večeri. Kada je Luka Stojković imao prigodu postati Stjepan Lamza (Eintracht 1967.) ili Mislav Oršić (Tottenham 2021.), kada je u 90 minuta svojom izvedbom podsjetio na posebne Dinamove igrače i dugo pamtljive trenutke.

Bio je dio oslabljenje momčadi, koja je platila ceh loše večeri u Maksimiru. No, od prvog trenutka osjetilo se da Modri u toj prohladnoj belgijskoj noći nisu samo došli odigrati, došli su trijumfirati. I tako su se postavili, u konačnici došli su do željenih 3:1 (a to je bio rezultat prve utakmice samo u korist Genka). I bio je Luka Stojković uz Dominika Livakovića jedan od onih koji su na vrhu svoje kopačke držali te produžetke i osminu finala Europske lige.

Poznata je priča koju je Bruno Petković otkrio da mu je Boban rekao da je Stojković divlji igrač. I da ne može igrati za Dinamo. No, što o Luki misli Boban pokazao je u jednom trenutku na kraju prošle sezone.

“Luka bio si katastrofalan! Ali, ne brini, ti nisi svjestan gdje je tvoj limit. A znaš zašto? Zato što ga nemaš.”

Da je tomu tako pokazao je u Genku. Lopta je 90 minuta slušala njegove pokrete s gotovo nevjerojatnom poslušnošću, bio je nadahnut, lucidan, konkretan. Miha Zajc nije imao svoj dan, a Luka je na svoja leđa stavio sve. Bio je poput Lamze i Oršića, vukao je Dinamovu momčad koja se nije predala, naprotiv, još jednom je ove sezone pokazala da je na pravom putu. No, on će biti dug i trajat će. Taj talent, koji je privilegija malobrojnih nažalost u nogometu i životu ipak nisu dovoljni. Za veliku karijeru potrebno je ipak nešto više.

Jedan šamar – kratak, gotovo beznačajan u fizičkom smislu – ali težak poput priznanja da čovjek nije gospodar vlastite snage. Sudac nije vidio, pomogao mu je VAR, ali plave tribine su vidjele, nažalost izdaju. No istina je i okrutnija. Stojković se susreo s granicom koju niti jedan talent ne može prijeći bez cijene. Za Dinamo te večeri – preskupe.

Luka je još na onoj opasnoj granici gdje mladost vjeruje da je snaga isto što i sloboda. A nije. Snaga je odgovornost, snaga je znati da jedan nepromišljeni trenutak može izbrisati sate borbe, kilometre trčanja, vjeru tisuće ljudi u klub, momčad. I zato je ovaj trenutak i parabola. Priča o čovjeku koji je dovoljno darovit da promjeni utakmicu, ali još mora naučiti kako da jedan trenutak u utakmici ne promijeni njega samog.

Kada su se svjetla ugasila nogometna utakmica prestala je biti igra mase, već postaje drama pojedinca. U konačnici Stojković ostaje sam i jednostavno si mora postaviti pitanje: želi li biti trenutak ili misli trajati da uđe u povijest.