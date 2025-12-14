Skandal u Puli: Mišković ljutito napustio Aldo Drosinu nakon prekida utakmice! Evo što se dogodilo

Podijeli :

HNK Rijeka

Damir Mišković, predsjednik Rijeke i dopredsjednik HNS-a, ostao je zatečen tretmanom koji je doživio na utakmici Istre i Rijeke (1:1) u 17. kolu SHNL-a.

Kako doznaje Novi list, Mišković je jedva pušten na stadion Aldo Drosina.

“Kad se sa suradnicama dovezao do stadiona Miškovića je dočekalo pitanje ‘Tko ste vi?’ i zabrana ulaska na službeni parking na koji uredno i normalno dolazi gotovo 14 godina, otkad je na čelu Rijeke, svaki put kad Bijeli gostuju u Derbiju della Učka. Kad su se zaštitari nekako ipak ‘smilovali’ ispalo je da na parkingu nema slobodnog parking mjesta za predsjednika gostujuće momčadi.

Mišković je uspio parkirati auto i s najbližim suradnicima nekako doći do mjesta na tribinama Drosine”, navodi isti izvor pa dodaje da je predsjednik aktualnog prvaka Hrvatske nakon prekida susreta ljutito krenuo put Rijeke.

Novi list piše i da će uslijediti osveta:

“Da se moramo kladiti, sve što imamo stavili bi na ovaj rasplet kod sljedećih gostovanja Istre 1961 na Kvarneru: osim busa s igračima i stručnim stožerom svi ostali gosti iz Pule parkirno mjesto tražit će na ‘šljaci’ navijačkog parkinga, a službeni predstavnici pulskog kluba teško da će više ikad u ložu stadiona HNK Rijeka dok se Damira Miškovića na Rujevici išta pita.”