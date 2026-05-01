Skandal na FIFA kongresu, Palestinac se odbio rukovati s Izraelcem

Predsjednik Palestinskog nogometnog saveza Jibril Rajoub odbio se rukovati s potpredsjednikom Izraelskog nogometnog saveza Bassimom Sheikhom Suleimanom na kongresu Međunarodne nogometne federacije (FIFA) u Vancouveru.
Nakon što su se dvojica dužnosnika obratila kongresu, predsjednik FIFA-e Gianni Infantino pozvao ih je na pozornicu u, činilo se, unaprijed dogovorenom rukovanju.
Stajali su daleko jedan od drugoga, a Rajoub je glasno protestirao od mikrofona prije nego što je napustio pozornicu. Nakon što su dvojica čelnika napustila pozornicu u Kongresnom centru u Vancouveru, Infantino im je zahvalio na obraćanju delegatima i pozvao na jedinstvo. “Predsjedniče Rajoub, potpredsjedniče Suleiman, surađujmo. Surađujmo kako bismo djeci dali nadu. Surađujmo na ovome”, rekao je Infantino.
Govoreći na kongresu, Rajoub je pozvao FIFA-u da se pozabavi tvrdnjama Palestinskog nogometnog saveza da je Izrael prekršio propise protiv diskriminacije dopuštajući klubovima sa sjedištem u naseljima na Zapadnoj obali. Potvrdio je da Palestinski nogometni savez slučaj pokreće pred Sudom za sportsku arbitražu nakon što je FIFA u ožujku odlučila da neće suspendirati Izrael zbog njegovih klubova na Zapadnoj obali.
FIFA je kao razlog navela neriješen i složen pravni status Zapadne obale, ali u zasebnom slučaju koji uključuje izraelski klub, kaznila je Izraelski nogometni savez s 190.000 dolara zbog disciplinskih prijava koje se odnose na diskriminaciju i rasističko zlostavljanje, plus uvredljivo ponašanje i kršenje načela fair playa.
Nakon kongresa, Rajoub je uputio strastveni apel, pitajući ima li Izrael “uopće pravo biti dio FIFA-e”.
“Sa svoje strane, i dalje poštujem i slijedim sve pravne postupke putem FIFA-inih institucija, ali mislim da je vrijeme da shvatimo da Izrael treba biti sankcioniran zbog kršenja FIFA-inih statuta i ljudskih prava”, rekao je Rajoub.
Vršitelj dužnosti glavnog tajnika Izraelskog nogometnog saveza, Yariv Teper, nije komentirao detalje Rajoubovih komentara, ali je rekao da će savez biti spreman surađivati sa svojim palestinskim kolegama. “Nalazimo se na FIFA-inom kongresu. Naša je misija promovirati nogomet i bolju budućnost za sve regije”, rekao je Teper.
