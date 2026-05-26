Sjećate se njegovog kiksa protiv Monaca? Sada s velikanom lovi povratak u Ligue 1

Ligue 1 26. svi 2026
Guliver

U prvoj utakmici dodatnih kvalifikacija za plasman u francusku Ligue 1 iduće sezone nogometaši St. Etiennea i Nice su odigrali dvoboj bez golova.

Borba za Ligue 1 tako će se nastaviti u uzvratnoj utakmici koja se igra u Nici 29. svibnja kada će zbog kazne tribine stadiona u Nici biti prazne.

Prvi susret dva povijesno gledano ugledna francuska kluba bila je vrlo oprezna igra s obje strane. Rijetke su bile velike prilike, s tim da je kompletno gledano nešto opasniji bio St. Etienne koji je prethodno prošao drugoligaške kvalifikacije i tako došao u šansu za povratak u elitu.

Iz Ligue 1 su direktno ispali Nantes i Metz koji su zauzeli 17. i 18. mjesto na ljestvici, dok Nica kao 16. na ljestvici ima ovu dodatnu šansu za ostankom. U elitni razred su ušli drugoligaški prvak Troyes i doprvak Le Mans.

Cijeli susret za domaću momčad odigrao je bivši stoper Dinama Maxime Bernauer.

Podsjetimo, francuski branič nosio je dres Dinama od ljeta 2023. do veljače 2025., no razdoblje u Maksimiru obilježile su brojne kritike i pogreške. Navijači posebno pamte utakmicu Lige prvaka protiv Monaca kada je pri vodstvu Dinama 2:1 skrivio kazneni udarac u sudačkoj nadoknadi, a Denis Zakaria pogodio za konačnih 2:2.

Nakon odlaska iz Zagreba, Bernauer je uspio stabilizirati formu u dresu jednog od najvećih francuskih klubova te sada ima priliku pomoći Saint-Etienneu u povratku u Ligue 1.

