Sjećate li se njega? Bivši hajdukovac vratio se u Europu

Dimitrios Diamantakos ponovno će igrati u Europi.
32-godišnji grčki napadač potpisao je jednogodišnji ugovor s ciparskim APOEL-om.
Posljednje tri sezone proveo je u Indiji nastupajući za Kerala Blasters i East Bengal, gdje je u 76 utakmica postigao 40 pogodaka.
Dvije godine nosio je dres Hajduka (2020. – 2022.), no u Splitu se nije previše istaknuo. U 30 nastupa zabio je samo dva gola.
Prema podacima Transfermarkta, trenutačno vrijedi 600 tisuća eura.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!