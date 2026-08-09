Sjajni Varaždin razbio Slaven u derbiju sjevera

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NK Varaždin

Nogometaši Varaždina uvjerljivo su slavili protiv Slaven Belupa u Koprivnici, gdje su u utakmici drugog kola SuperSport HNL-a pobijedili 4:1. Gosti su pitanje pobjednika praktički riješili već u prvom poluvremenu, nakon kojeg su imali velikih 3:0.

Varaždin je do pobjede predvodio Ivan Canjuga s dva pogotka, dok su se među strijelce upisali i Luka Mamić te Aleksa Latković. Jedini pogodak za Slaven Belupo postigao je Ilija Nestorovski.

Varaždin je tako stigao do uvjerljive pobjede na gostovanju, dok je Slaven Belupo pred svojim navijačima doživio težak poraz.

Uskoro opširnije…