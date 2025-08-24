Sjajni napadač iz Bundeslige trebao je postati Modrićev suigrač, a onda se dogodilo ovo

Nigerijski napadač je u petak stigao u Milano na liječnički pregled, no klub je odustao od posudbe s pravom otkupa zbog nepravilnosti na njegovom desnom koljenu, najvjerojatnije posljedice individualnog programa s privatnim trenerom.

‘Milan se tek treba probuditi, ali jedno je jasno – Modrić je od prve minute novi vođa momčadi’ VIDEO / Kramarićev Hoffenheim svladao Leverkusen u debiju ten Haga, slavio i Majerov Wolfsburg

24-godišnjak je u karijeri već imao dva puknuća križnih ligamenata i od početka priprema morao smanjivati intenzitet treninga. Milan ga je želio otkupiti za 45 milijuna eura, a Boniface je u 61 nastupu za Leverkusen zabio 32 gola. Izvršni direktor Leverkusena Simon Rolfes potvrdio je probleme s izdržljivošću, naglasivši da se radi o pitanju pripreme i trenutne spremnosti igrača.

Iako Milan traži napadača koji može odmah uskočiti u momčad, vrata za Bonifaceov transfer nisu u potpunosti zatvorena. Ukoliko propadnu druge opcije za drugog napadača, talijanski klub bi se mogao ponovno zainteresirati, iako se taj scenarij trenutno čini malo vjerojatnim.