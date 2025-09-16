Sjajne vijesti za Dinamo: Najveći talent Plavih ostaje na Maksimiru još dvije sezone

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb

Unatoč nagađanjima da bi Cardoso Varela sljedećeg ljeta mogao napustiti GNK Dinamo, čini se da do toga neće doći.

Prema navodima španjolskog lista Mundo Deportivo, sportski direktor FC Barcelona Deco nedavno se u Barcelona sastao s Varelinim menadžerom Andy Bara kako bi razgovarali o razvoju 16-godišnjeg portugalskog talenta.

Barcelona već dulje vrijeme pomno prati Varelu i u mogućnosti je dovesti ga za pet milijuna eura uz dodatnih 20 milijuna kroz bonuse. Deco se nada da bi Varela mogao proći sličan razvojni put kao Dani Olmo, koji je također stasao u Dinamu prije odlaska na najveću scenu.

Ipak, Dinamo zasad nema namjeru prodavati Varelu najmanje još dvije godine, pa bi jedan od najperspektivnijih mladih portugalskih nogometaša trebao još neko vrijeme ostati na Maksimiru. Ove sezone upisao je četiri nastupa, a trener Mario Kovačević mu sve više ukazuje povjerenje.