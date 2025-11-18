Sjajna Hrvatska U-19 deklasirala Srbiju u borbi za Euro

Podijeli :

Chara Savvidou SPP via Guliver

Hrvatska U-19 reprezentacija svladala je s 4:1 reprezentaciju Srbije u trećoj utakmici kvalifikacija za Europsko prvenstvo na stadionu Rudeša u Zagrebu.

Susret se odigrao u Rudešu, ali bez gledatelja prema preporuci zagrebačke Policijske uprave zbog današnjeg obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje.

Srbija je povela u 16. minuti golom Luke Zarića. Izjednačenje Hrvatskoj donio je Ljubo Puljić u 29. minuti. Četiri minute kasnije veznjak Dinama, Anđelko Šutalo je zabio svoj prvi gol za vodstvo Hrvatske 2:1. U 67. minuti Hrvatska je mogla povećati vodstvo na 3:1 s bijele točke, ali je Patrice Čović pucao panenkom i pogodio prečku.

No, Šutalo je ipak postavio prednost Hrvatske na 3:1 drugim golom u 72. minuti. Konačno, u 89. minuti, Zulfić je sjajno poentirao za konačnih 4:1.

Momčad izbornika Siniše Oreščanina na savršen načinje tako zaključila prvu fazu kvalifikacija. U prva dva susreta igrana u Karlovcu nadigrali su Gruziju (2:0) i Gibraltar (8:0).

Utakmica Hrvatske i Srbije bila je borba za prvo mjesto u skupini, s tim da su obje reprezentacije već ranije osigurale plasman u elitnu rundu kvalifikacija. Hrvatska će u njoj imati status nositelja.