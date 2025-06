Situacija oko Petkovića se promijenila: S Turcima još nije sve dogovoreno?

Podijeli :

REUTERS/Antonio Bronic via Guliver Image

Bruno Petković izazvao je iznenađenje pojavljivanjem na prvom danu Dinamovih priprema u Maksimiru. To nije bilo iznenađenje zbog njegovog susreta s bivšim suigračima — sličan potez učinio je i Marko Pjaca dan ranije.

Iznenađujuće je bilo to što je Petković nedavno s menadžerom Ivanom Cvjetkovićem putovao u Tursku na pregovore s Kocaelisporom, zbog čega se očekivalo da će tamo ostati neko vrijeme, obaviti liječnički pregled i dogovoriti sve oko ugovora prije povratka u Zagreb.

Turski klub je već objavio kako će Petković sljedeće sezone igrati za njih, no kako prenose Sportske novosti ta se informacija pokazala kao preuranjena jer još nije postignut konačan dogovor niti potpisan ugovor.

Petković je i dalje slobodan igrač bez ikakvih obveza prema Kocaelisporu, a ima i nekoliko drugih ponuda. Iako je vrlo vjerojatno da će nastaviti karijeru u Turskoj te uskoro otići na liječnički pregled i finalizirati ugovor, postoji i manja mogućnost da se to neće dogoditi. Trenutno se čeka službena potvrda odlaska na liječnički pregled i potpisivanja ugovora, no postoji i mogućnost da stiže bolja ponuda s drugog kluba, pa bi Petković mogao završiti na drugoj destinaciji.

Zbog toga je Petković brzo po povratku iz Turske došao u Maksimir kako bi pozdravio bivše suigrače. Također, treba naglasiti da je sada potpuno zdrav i da su problemi s pubičnom kosti iza njega.

Što se tiče Marka Pjace, koji je također bio na pripremama u Maksimiru, on ima nekoliko vrlo zanimljivih ponuda i očekuje se da će do kraja lipnja pronaći novi klub. Obojica bivših Dinamovih igrača vrlo brzo bi trebala nastaviti karijeru u novim klubovima, gdje će vjerojatno zarađivati više nego što su to činili u Dinamu.