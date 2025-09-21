Silvio Čabraja se vraća u HNL! Iskusni stručnjak dolazi na klupu Vukovara

Podijeli :

Goran Mehkek CROPIX via Guliver Image

Iskusni hrvatski trener se vraća u HNL!

Čini se kako se Silvijo Čabraja (57) vraća se na prvoligašku trenersku scenu. Jedan od najuglednijih hrvatskih nogometnih stručnjaka u ponedjeljak bi trebao biti službeno predstavljen kao novi trener Vukovara, kluba koji se početkom tjedna rastao s Gordonom Schildenfeldom.

Kako doznaju Sportske novosti, Čabraja je tijekom vikenda razgovarao s čelnicima vukovarskog prvoligaša, a dogovor je postignut načelno već u subotu. U ponedjeljak bi klub trebao i službeno objaviti povratak iskusnog trenera na klupu.

Čabraja je čak tri i pol sezone uspješno vodio Lokomotivu, s kojom je ostvario niz zapaženih rezultata, a u ožujku ove godine sporazumno je raskinuo ugovor. Ipak, ostao je u klubu kao sportski direktor te je i u aktualnoj sezoni obnašao tu funkciju. Iako je imao nekoliko ponuda za povratak na trenersku klupu, odlučio ih je odbiti – sve do poziva iz Vukovara.

Novi prvoligaš iz grada na Dunavu nije dobro otvorio sezonu – nakon šest kola nalazi se na posljednjem, desetom mjestu s tek dva osvojena boda. Upravo bi Čabraja trebao unijeti iskustvo i mirnoću u momčad koja se bori za ostanak u SuperSport HNL-u.

Vukovar će u ponedjeljak, u sklopu 7. kola, igrati protiv Rijeke kao domaćin u Vinkovcima. Čabraja bi trebao biti predstavljen uoči tog dvoboja, no utakmicu još neće voditi. Momčad će s klupe predvoditi Kristijan Polovanec, dosadašnji pomoćnik Gordona Schildenfelda, koji će po svemu sudeći ostati u stožeru i surađivati s novim trenerom.